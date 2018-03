Für unsere Ferientipps haben wir diesmal eine Expertin ins Boot geholt: Die 8-jährige Eva-Lotte verrät Ausflugsziele, wo die Kids in den Osterferien so richtig auf ihre Kosten kommen.

Trampolinhalle Jump'n Fly in Mörfelden-Walldorf

Eva-Lotte kann die Trampolinhalle Jump'n Fly für Kinder nur empfehlen. Bild © Kerstin Platsch (hr3)

Fun Faktor: Wenn man da in die Halle kommt, dann sieht man nuuur Trampoline, das ist sooo cool – welche mit Bällen drauf und welche ohne … und außerdem gibt es eine Kletterwand und ein riesiges Luftkissen, auf das man von einem Free Fall Tower runterspringen kann und es gibt so ganz schwierige Hindernisse, an denen man hangeln kann, aber wenn man runterfällt, dann tut man sich gar nicht weh, weil man immer auf ganz weiches Styropor plumpst …

Mutti-Faktor: Die ist ein bisschen rumgehüpft und hat ihre komischen rückwärts Saltos … ähhh rückwärts Purzelbäume gemacht – Saltos kann die ja nicht. Für alle Mütter, die nicht hüpfen wollen, man kann auch an der Theke sitzen und was trinken und essen.

Futter-Faktor: Wir haben gar nichts gegessen, weil vom Hüpfen dreht sich der Magen einmal ganz um. Das Trinken ist super und bei dem vielen Gehüpfe auch wirklich wichtig!

Fazit: Mein Highlight war das mit dem Hüpfen, wo keine Bälle waren. Auf jeden Fall komme ich nochmal her, das war so cool und ich kann es richtig empfehlen für andere Kinder. Ich vergebe 9,5 von 10 Trampolinen.

Weitere Informationen Gut zu wissen: Preis: 12,50 € pro Person + 2,50 € JUMP'nFLY Socks (die gehören im Anschluss Euch). Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, solltet Ihr vorab online buchen.

Adresse: Dreieichstraße 15 in 64546 Mörfelden-Walldorf

Website: www.jumpnfly.de Ende der weiteren Informationen

Mathematikum in Gießen

Wann kann man schon mal in einer riesigen Seifenblase stehen? Bild © Kerstin Platsch (hr3)

Fun Faktor: Ich habe ja zuerst gedacht, Mathe in den Osterferien - ist meine Mama verrückt? Aber das war total toll im Mathematikum und das war auch gar nicht wie Schule. Da gab es zum Beispiel eine riesen Seifenblase, die man versuchen konnte um den eigenen Körper rumzubekommen und wenn man es richtig gemacht hat, dann hat man in der Seifenblase gestanden. Außerdem konnte man Dreiecke, Quadrate und andere Formen bauen, aus bunten Plastikteilen – das hat auch Spaß gemacht. Man konnte den ganzen Tag tolle Dinge entdecken.

Mutti-Faktor: Meine Mutter mag auch kein Mathe, aber sie hatte auch viel Spaß und als sie genug hatte, hat sie sich ins Café gesetzt und ich hab mit meiner Freundin weiter coole Sachen entdeckt und noch ewig Formen gebaut.

Fazit: Das Mathematikum finde ich richtig toll und ich will da auf jeden Fall wieder hin. Ich würde total gerne nochmal versuchen, diese Dreiecke und Quadrate und andere Formen zu bauen, vielleicht bin ich dann geschickter und mir fällt nicht immer alles auseinander.

Weitere Informationen Gut zu wissen: Preis: Erwachsene zahlen 9 €, Kinder unter 18 Jahren 6 € und Vorschulkinder erhalten in Begleitung ihrer Eltern freien Eintritt

Adresse: Liebigstraße 8 in 35390 Gießen.

Website: www.mathematikum.de Ende der weiteren Informationen

Schwarzlicht-Minigolf in Friedberg

Auch wenn Eva-Lotte nicht alle Löcher getroffen hat, großen Spaß hatte sie trotzdem beim Indoorminigolf. Bild © Kerstin Platsch (hr3)

Funfaktor: Es hat super viel Spaß gemacht, aber ich bin immer so ein bisschen ausgerastet, wenn es nicht geklappt hat und hab dann den Mut verloren. Aber meine Mutter und meine Freundin haben weitergemacht und haben mir auch Mut zugesprochen. Wer Minigolf mag, findet es mit Schwarzlicht nochmal doppelt cool!

Mutti-Faktor: Meine Mutter hat sehr viel Spaß gehabt, aber sie hat ein bisschen angegeben, dass sie es so gut kann, dann hat sie auch noch gewonnen.

Fazit: Also, wer Minigolf mag, findet es bestimmt richtig cool mit Schwarzlicht! Und ich gebe Euch auch noch einen Tipp: Lasst Eure Jacken im Auto, die kann man da nämlich nicht aufhängen und dann stören die beim Minigolf spielen. Außerdem zieht etwas Neonfarbenes oder etwas Weißes an, das sieht richtig cool aus und dann sieht man Euch auch besser! Ich vergebe auf jeden Fall 10 von 10 Minigolfbällen!

Weitere Informationen Gut zu wissen: Preis: Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt, Kinder von 6-14 Jahren zahlen 5 €, Jugendliche von 15-18 Jahren zahlen 6,50 € und Erwachsene kosten 7,50 €

Adresse: Dieselstraße 5 in 61169 Friedberg.

Website: www.indoorminigolf-friedberg.de Ende der weiteren Informationen

Dino Adventure Park in Weiterstadt

Eva-Lotte hat mit 8 Jahren genau das richtige Alter für den Dino Adventure Park. Bild © Kerstin Platsch (hr3)

Funfaktor: Die wenigen Sachen, die es gab haben sehr viel Spaß gemacht. Da konnte man zum Beispiel so ein Paddel nehmen und dann ist man durch eine Art Badewanne – nur in ganz groß und lang – gepaddelt und da waren auch so ein paar Dinosaurier, die haben einen richtig erschreckt. Das war richtig cool und bei einer Sache konnte man so einen 3D-Film gucken und dabei hat sich der Stuhl mit einem drauf bewegt.

Mutti-Faktor: Zumindest habe ich sie nicht genervt, weil ich viel Spaß mit meiner Freundin hatte.

Futter-Faktor: Das waren die besten Pommes die ich je gegessen habe, ich mag eigentlich keine Pommes, aber die waren echt lecker.

Fazit: Für Kinder, die 8 Jahre alt sind wie ich, da kann ich es sehr empfehlen. Aber für ältere, also 10-Jährige und so, wäre das glaube ich nix, weil das schon ein bisschen langweilig ist. Nur die Filme sind für Größere ganz spannend, zumindest wenn es Horror-Filme sind, aber welche mit einer Biene, die einfach nur rumfliegt, das wäre nichts für 10-Jährige.

Weitere Informationen Gut zu wissen: Preis: Kleinkinder zwischen 1 und 3 Jahren zahlen 2,90 €, Kinder zwischen 4 und 15 Jahren kosten 9,90 € und Erwachsene ab 15 Jahren zahlen 3,90 €. Am Wochenende liegen die Eintrittspreise etwas höher. Um den Einlass am Wochenende zu garantieren, wird empfohlen sich vorher online kostenlos anzumelden.

Adresse: Gutenbergstraße 20 in 64331 Weiterstadt.

Website: www.dino-world.de Ende der weiteren Informationen

Grimmwelt in Kassel

In der Grimmwelt in Kassel erfährt man so einiges über die Brüder Grimm. Bild © Kerstin Platsch (hr3)

Funfaktor: Man hat richtig viel gelernt über die Brüder Grimm! Ihr kennt ja bestimmt Rotkäppchen und wenn nicht, ist es auch egal, das werdet Ihr da kennenlernen. Da gab's das Haus von der Großmutter und da schlief der Wolf. Der war auf das Kissen projiziert und hat mit einem geredet und am Ende war es so witzig, da wollte er einen auffressen und auf einmal wurde es dunkel. Außerdem gab es noch eine Schimpfwort-Röhre: meine Freundin hat gesagt: „Guten Tag“ und der dann so „Zicke!“ oder „Hallo, freches Ding!“ Supercool!

Mutti-Faktor: Das ist auf jeden Fall für Mütter und Väter sehr interessant. Man kann auch sehr viel lesen und Filme gucken, das ist auf jeden Fall sehr super!

Fazit: Am coolsten fand ich das Haus mit dem Wolf. Ich vergebe 8 von 10 Brüder Grimm-Märchen!

Weitere Informationen Gut zu wissen: Preis: Kinder unter 6 Jahren haben Eintritt frei, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren zahlen 6 € und Erwachsene kosten 8 €.

Adresse: Weinbergstraße 21 in 34117 Kassel.

Website: www.grimmwelt.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr3, "hr3 Morningshow", 23.03.2018, 7 Uhr