Seit Mai ist ganz Hessen im Kürbis-Fieber: Welche Kita züchtet den größten Kürbis? Jetzt steht der Gewinner fest, es ist "Wilma" aus der Kindertagesstätte Friedrichstal in Bad Orb.

Herzlichen Glückwunsch nach Bad Orb aus dem Main-Kinzig-Kreis! Die Kindertagesstätte Friedrichstal hat den größten Kürbis Hessens gezüchtet und gewinnt damit die hr3 Kürbisparty. Fast ein halbes Jahr wurde "Wilma" - so haben die Kinder ihren Kürbis getauft - liebevoll gehegt und gepflegt. Die Mühe hat sich ausgezahlt: Kürbis Wilma ist mit einem Umfang von 305 Zentimeter der Größte.

Und warum ist der Kürbis so groß geworden?

"Wilma wohnt in einem großen Beet direkt neben dem Eingang zur Kita. Da ja allgemein bekannt ist, dass Kürbisse zu den freundlichsten Pflanzen überhaupt gehören und sehr viel Wert auf gute Behandlung legen, hat es Wilma wohl wirklich sehr beeindruckt, jeden Tag von unzähligen kleinen und großen Menschen begrüßt, gestreichelt und bewundert zu werden," begründet die Kindertagesstätte ihren Erfolg.

Kürbisparty in Bad Orb

Der Preis für die Kita aus Bad Orb winkt Ende Oktober: Das hr3-Morningshow-Team Tobi Kämmerer und Tanja Rösner, ein DJ und ein „Kürbis“-Koch feiern mit den Kindern, ihren Eltern und den Kita-Mitarbeitern eine Party im Kindergarten Friedrichstal. Außerdem werden unter allen teilnehmenden Kitas Gutscheine für insgesamt 100 Frühstücks-Pakete im Wert von je 200 Euro verlost.

Doch vorher feiern wir noch unser hr3 Kürbisfest im Opel-Zoo und zwar am Samstag, den 7. Oktober ab 9:00 Uhr. Auf der hr3 Familien-Safari gibt es jede Menge zu entdecken und zu erleben: Radio zum Anfassen mit Euren Lieblingsmoderatoren, Kürbisschnitzen, Kinderschminken, Elefantenfütterung mit Kürbissen und vieles mehr.

Auf dem zweiten Platz folgt der Kindergarten Heinzelmännchen in Groß-Umstadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg mit dem Kürbis „Idella“, der einen Umfang von 286 Zentimeter hat. Den dritten Rang im hr3-Kürbis-Ranking belegt das Exemplar „Paula“ der Kita Wiesenwichtel in Schotten-Rainrod im Vogelsbergkreis mit 279 Zentimeter.

In Hessen haben über 1.600 Krippen und Kindergärten an der Kürbiswette teilgenommen und uns regelmäßig mit tollen Bildern und Videos versorgt. Die Ergebnisse könnt Ihr Euch in unserer Kürbisgalerie anschauen. Vielen DANK an alle Kitas, die bei der Kürbiswette mitgemacht haben!



Sendung: hr3, "Die hr3 Morningshow", 06.10.2017, 08:00 Uhr