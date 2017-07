Ihr seht es selbst: hr3.de ist neu! Wir haben unsere Website von Grund auf neu gestaltet und keinen Stein auf dem anderen gelassen. Nur für Euch! Was genau wir alles getan haben, erfahrt Ihr hier.

Herzlich willkommen auf unserer neuen Website!

Wir haben hr3.de einer Generalüberholung unterzogen, um Euch ein noch schöneres, schnelleres und besseres Angebot bieten zu können. Dabei haben wir unsere Seiten in vielen Details verbessert. Zum Beispiel:

Wir sind jetzt responsiv

Auf den ersten Blick ist hr3.de einfach nur eine Website, auf den zweiten Blick aber eine "responsive Website". Das bedeutet: Unsere Website passt sich nun dem Bildschirm an, auf dem Ihr sie nutzt: Egal ob auf dem großen PC-Bildschirm oder auf dem kleinen Smartphone - Ihr bekommt immer die bestmöglichen Fotos und gut lesbaren Text geboten und eine für das jeweilige Gerät optimierte, einfache Navigation. Die Zeiten, in denen Ihr mobil erstmal in unsere Seiten reinzoomen musstet, um ohne Lupe etwas lesen zu können, gehören damit der Vergangenheit an.

Größer, schöner, besser

Unsere Event-Dokumente bieten Euch jetzt alle Infos zur Veranstaltung Eurer Wahl - so übersichtlich, wie nie zuvor. Wir haben einen brandneuen Konzertkalender für Euch gebastelt, mit dem Ihr schneller alles Wissenswerte erfahren könnt. Dazu gibt es große, hochauflösende Fotos von Euren Lieblingskünstlern. Und von Euren Lieblings-Moderatoren, denn auch unsere Moderatoren-Seiten haben wir von Grund auf neu gestaltet.

Große Fotos und Videos

Generell ist hr3.de in Zukunft einfach nur "groß": Große Fotos, große Videos, viel Platz für die Texte und alles ist klar und übersichtlich gestaltet. Sich durch unsere Seiten zu klicken macht jetzt noch mehr Spaß als vorher!

Verbesserte Suche

Auf unseren Übersichtsseiten solltet Ihr eigentlich immer fündig werden, wenn Ihr mehr über unser Programm erfahren wollt. Doch falls Ihr etwas mal nicht auf Anhieb findet: Unsere neue Suche bringt Euch jetzt schneller als je zuvor zu dem Inhalt, den Ihr sucht. Das Suchfeld ist dabei an einen neuen Platz gezogen: Ihr findet es ab sofort ganz oben und wenn Ihr ganz nach unten blättert, jeweils auf der rechten Seite.

Mehr Verkehr und mehr Wetter

Unsere neuen Verkehr- und Wetter-Seiten bieten Euch jetzt deutlich mehr Inhalte als vorher. So gibt es in der Rubrik Wetter jetzt nicht mehr nur eine Hessenkarte und einen groben Überblick über die nächsten drei Tage, sondern auch Unwetterwarnungen, Messwerte, Wetterkameras - und das Regenradar ist zurück auf hr3.de!

Und in der Rubrik "Verkehr" gibt es jetzt einen eigenen Navigationspunkt für Schulausfälle in Hessen - damit Ihr zum Beispiel beim nächsten Schneechaos wisst, ob Eure Kinder zur Schule müssen oder nicht.

Was denkt Ihr über das neue hr3.de?

Das soll es aber noch nicht gewesen sein! Wir werden hr3.de auch in Zukunft weiter entwickeln und freuen uns deswegen über jedes Feedback, das uns zu unserer Website erreicht. Wenn auch Ihr uns schreiben wollt, wie Euch die neuen Seiten gefallen oder was wir noch verbessern können: Schreibt uns eine E-Mail oder meldet Euch per WhatsApp, Facebook oder Twitter !