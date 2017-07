Ein Ausflug in den Trampolinpark ist auch bei schlechtem Wetter eine gute Idee.

Ein Ausflug in den Trampolinpark ist auch bei schlechtem Wetter eine gute Idee. Bild © Colourbox.de

Ausflugsziele in Hessen

Euch gehen schon zur Ferien-Halbzeit die Ideen aus, was Ihr mit der Familie noch unternehmen könnt? Wir haben Ausflugstipps, die Ihr vielleicht noch nicht kennt - und die sich auch für Regenwetter eignen.

Die Phänomenta in Kassel

Bild © picture-alliance/dpa

Die Phänomenta ist genau das Richtige für die Tage, an denen das Sommerwetter auf sich warten lässt. Die interaktive Ausstellung für kleine Forscher macht bis zum 29. Juli im Einkaufszentrum in Kassel-Niederzwehren Halt.



Da geht es um optische Täuschungen, wissenschaftliche Experimente, physikalische Besonderheiten - und ausdrücklich darum, alles anzufassen, Ausstellungsstücke zu verschieben, zu riechen und zu staunen. Wahrnehmung und sinnliches Erleben stehen hier also im Vordergrund.

Wer die ausgestellten Phänomene ganz genau erforschen möchte, hat die Gelegenheit, an einer kostenlosen Führung teilzunehmen: Von Montag bis Samstag, jeweils um 16 Uhr.

Weitere Informationen Familien Fun Faktor

Absolut geeignet für kleine Entdecker. Für die gibt es montags bis samstags von 12 bis 18 Uhr außerdem die Experimentierwerkstatt, in der gemeinsam gebastelt und erkundet werden kann.



Der Preis

Die Ausstellung ist umsonst. Einziger Nachteil: im Einkaufszentrum locken Eis und Kuchen – da geht dann vielleicht doch ein bisschen Geld drauf. Ende der weiteren Informationen

Die Hummelwerkstatt

Bild © picture-alliance/dpa

In Nordhessen gibt es in den Elbeauen von Naumburg einen ganz besonderen Ort: die Hummelwerkstatt. Da könnt Ihr zuschauen, wie Hummeln ihre Nester bauen, wie sie sich die Arbeit untereinander aufteilen und was sie von Brutpflege halten. Und Ihr erfahrt, wie sich eine Schmarotzerhummel von einer Dufthummel oder einer Kinnbacken-Kuckucks-Hummel unterscheidet.



Die Hummelwerkstatt ist ein echtes Sommerferienhighlight – im September sind nämlich die meisten Hummeln schon im Hummelhimmel. Nur die Königinnen, die leben auch noch im Winter ein bisschen weiter. Es gibt dort auch noch das Formikarium. Das ist ein unter Laborbedingungen eingerichtetes Nest für Ameisen. Kein Ameisen-Geheimnis bleibt ungelüftet.

Weitere Informationen Familien Fun Faktor

Die Hummelwerkstatt ist was für große und kleine Entdecker. Also absolut familientauglich.



Der Preis

Der Hummelbesuch ist günstig. Kinder zahlen 1 Euro, Erwachsene 3 Euro. Bis Ende August ist geöffnet. Ende der weiteren Informationen

Pumptrack Groß-Umstadt

Bild © Guido Haak, CHIVES - Interaktive Medien

In Groß-Umstadt befindet sich der erste asphaltierte Pumptrack in Hessen. Das Ziel auf der 1300 Quadratmeter großen Mountainbikestrecke ist es, durch Hochdrücken (Englisch: pumping) des Körpers Geschwindigkeit aufzubauen - ohne zu treten.



Die richtige Bike-Schutzausrüstung ist Pflicht. Also denkt unbedingt daran, einen Helm und Protektoren einzupacken. Für die Verschnaufpausen gibt es entsprechende Aufenthaltsbereiche.

Weitere Informationen Familien Fun Faktor

Der Pumptrack in Umstadt ist nicht nur für Fahrräder geeignet: Es gibt auch eine Strecke für Roller und für Laufräder. Es ist also für Groß und Klein etwas geboten!



Der Preis

Der Eintritt ist kostenlos.



Öffnungszeiten und Anfahrt

Von 11-18 Uhr kann die Strecke befahren werden. Ende der weiteren Informationen

Trampolinwelt

Bild © picture-alliance/dpa

Die Trampolinwelten "360Jump" in Dietzenbach und "Superfly Air Sports" in Wiesbaden bieten mehr als lahmes Auf- und Abhüpfen: auf bis zu 4500 Quadratmetern kann man sich vom Trapez ins Schaumstoffbecken schwingen, Salti üben, im Ninja Course sein Können testen oder Trampolin-Air-Dodgeball spielen. Das ist nicht einfach Hüpfen – das ist der ultimative Kick!

Weitere Informationen Familien Fun Faktor

Es gibt extra Zeiten für Kinder bis 9 Jahre, die Friday Night Jumps mit DJ-Beschallung sind für Leute ab 16 Jahren. Da dürfte für jeden etwas dabei sein!



Preis

1 Stunde gibt es für Erwachsene ab 10 Euro, für eine Familie ab 39 Euro. Ende der weiteren Informationen

Wildpark Frankenberg

Bild © picture-alliance/dpa

Gegenüber der historischen Altstadt von Frankenberg befindet sich der städtische Wildpark. Das Besondere daran: Es gibt dort Bergziegen, Schwarzwild, Rotwild, Muffelwild, Hängebauchschweine und Esel zu sehen – und viele der 70 Tiere laufen frei herum, ohne störende Zäune.



Tierbeobachtungen aus nächster Nähe sind also immer drin. Wenn die Tiere eher schlafmützig drauf sind, kann man zumindest eine schöne Wanderung auf dem bekannten Ederhöhenweg genießen, der durch den Park führt. Hunde müssen allerdings daheim bleiben.



Ein besonderes Erlebnis ist die tägliche Fütterung ab 14:00 Uhr. Die Tiere sind so zutraulich, dass sie sich gerne von Kindern streicheln lassen.