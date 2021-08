Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden die folgenden Teilnahmebedingungen für die hr3 Aktion "Der geilste Job der Welt!" akzeptiert:

Mit der Bewerbung werden die folgenden Teilnahmebedingungen für die Aktion von hr3 und hr fernsehen "Der geilste Job der Welt!" vom 05.08. – 03.09.2021 (Ende der Bewerbungsfrist) akzeptiert:

1. Die Teilnehmer*innen müssen das 20. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

2. Spielmodus & Gewinn:

Aus allen Bewerbungen werden durch eine hr-Jury 6 Kandidat*innen ausgewählt, die daraufhin eine zweiteilige Ausbildung zur/zum Reiseleiter*in erhalten. Diese Ausbildung umfasst:

Teil 1: Seminar in Freckenhorst/Münsterland vom 02.10. – 06.10.2021 inklusive folgender Leistungen:



4 Übernachtungen im Einzelzimmer

Vollpension

Seminar (KandidatInnen)

Teil 2: Praxisreise auf die liparischen Inseln inklusive folgender Leistungen:



Flug Frankfurt am Main – Catania – Frankfurt am Main

Transfers auf Sizilien: Catania – Milazzo (Fährhafen), Milazzo – Catania Hotel, Hotel – Flughafen

Alle Fährüberfahrten: Milazzo – Liari, Lipari Vulcano und zurück, Lipari – Salina – Stromboli, Stromboli – Panarea – Lipari, Lipari – Milazzo

Gepäcktransporte auf den Inseln

4 Übernachtungen im DZ im Hotel Carasco auf Lipari

2 Übernachtungen auf Stromboli im Hotel Villaggio Stromboli

1 Übernachtung im Hotel Mediterraneo in Catania

7 x Frühstück, 7 x Abendessen in diversen Tavernen auf Lipari und in Catania, auf Stromboli im Hotel

Transfers auf Salina (öffentlicher Bus oder Taxi)

Praxisreise-Leitung durch Ausbilder Andreas Damson (inkl. Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung)

Nebenkosten wie Minibar, Parkgebühren, Zimmerservice, Pay-TV, etc. werden nicht übernommen.

Sowohl das Seminar als auch die Praxisreise werden für eine sechsteilige Sendung des hr-fernsehen mit dem Titel "Der geilste Job der Welt!" aufgezeichnet. Nach Ende der Praxisreise entscheidet der Ausbilder und Gruppenreiseveranstalter Andreas Damson, wer einen Job als Reiseleiter*in in seinem Unternehmen "travel to life" angeboten bekommt. Es handelt sich dabei nicht um eine Festanstellung, sondern um die Möglichkeit, als freischaffende/r Reiseleiter*in für "travel to life" zu arbeiten.

3. Der/Die ausgewählte Kandidat*in muss sicherstellen, dass er/sie über einen noch für mindestens sechs Monate gültigen Personalausweis oder Reisepass verfügt und – falls notwendig (nicht-EU-Bürger) – ein gültiges Visum besitzt. Sollte ein Visum erforderlich sein, so ist dies selbst und auf eigene Kosten zu besorgen. Der/Die Kandidat*in ist für seine/ihre Reiseversicherung und Eintrittsformalitäten selbst verantwortlich. Der Abschluss einer Auslandskrankenversicherung auf eigene Kosten ist zu empfehlen.

4. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage muss jede/r Teilnehmer*in sicherstellen, dass er/sie zum jeweiligen Starttag und während der Dauer der beiden Ausbildungsteile alle Voraussetzungen erfüllt, um gemäß der jeweils aktuell vor Ort geltenden Corona-Bestimmungen an dem entsprechenden Ausbildungsabschnitt teilnehmen zu dürfen. Zudem hat sich jede/r Teilnehmer*in eigenständig über die bei Ankunft und während der Dauer der jeweiligen Reisen vor Ort sowie die bei der Einreise zurück nach Deutschland geltenden Corona-Bestimmungen zu informieren, sich dementsprechend vorzubereiten und zu verhalten. Dies schließt die entsprechenden Flüge etc. mit ein.

5. Der Hessische Rundfunk ist nicht Reiseveranstalter oder -vermittler. Der Hessische Rundfunk übernimmt keine Haftung für die Beschaffenheit des Gewinns und haftet den ausgewählten Kandidat*innen nicht auf Erfüllung sowie für mögliche Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden, die durch die Teilnahme an den Reisen entstehen können sowie für etwaige Reisemängel. Die Kandidat*innen nehmen an den Reisen auf eigene Gefahr teil.

6. Die ausgewählten Kandidat*innen können ihren Gewinn nur zu den vom Veranstalter festgelegten Terminen in Anspruch nehmen (Teil 1 vom 02.10. – 06.10.2021, Teil 2 vom 13.10. – 20.10.2021). Der Gewinn kann zu keiner anderen Zeit eingelöst werden. Der Gewinn ist wie ausgewiesen einlösbar; eigene Änderungen im Reiseablauf können nicht vorgenommen werden.

7. Der Gewinn ist nur gültig, wenn hr3 Strategie & Entwicklung diese von dem/der Gewinner*in unterschriebenen allgemeinen Teilnahmebedingungen vorliegen und der für die Produktion der Sendung "Der geilste Job der Welt!" obligatorische Vertrag mit dem hr-fernsehen abgeschlossen wurde.

8. Der Gewinn verfällt, wenn der/die Kandidat*in Teil 1 der zweiteiligen Ausbildung nicht antreten kann. Eine Barauszahlung oder eine Auszahlung in Sachwerten des Gewinns sowie die Übertragung des Gewinns auf eine andere Person sind nicht möglich. Sollte ein/e Kandidat*in nicht reisen können, sind eventuell anfallende Gebühren vom/von der Kandidat*in zu tragen.

9. Falls das Projekt durch unvorhersehbare Umstände (Entwicklungen der Corona-Pandemie, des Wetters etc.) in der Zeit vom 02.10. bis 20.10.2021 nicht stattfinden kann, wird versucht, mit den ausgewählten Kandidat*innen einen neuen Termin im Frühjahr 2022 zu finden. Sollte auch dies nicht möglich sein, besteht kein Anspruch auf eine Barauszahlung oder eine Auszahlung in Sachwerten des Gewinns.

10. Falls die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie es erfordern, kann das Ziel der Praxisreise kurzfristig geändert werden.

11. Eine nur vermittelte Teilnahme am Gewinnspiel unter Einsatz von Internet-Gewinnspiel-Suchmaschinen ist ausgeschlossen. Da diese die Plattform des Hessischen Rundfunks stark behindern, behält sich der Hessische Rundfunk die Möglichkeit einer Sperre gegen solche Internet-Gewinnspiel-Suchmaschinen vor.

12. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer*innen einverstanden, dass der hr die von ihnen angegebenen personenbezogenen Daten zum Zwecke und für die Dauer der Durchführung der Aktion verarbeitet. Der hr wird diese Daten vertraulich behandeln und nicht unberechtigt an Dritte weitergeben oder für Werbezecke nutzen. Bei dieser Aktion werden die Daten der Kandidat*innen an den am Projekt beteiligten Ausbilder und Gruppenreiseveranstalter Andreas Damson bzw. sein Unternehmen "travel to life" zur Abwicklung des Gewinns weitergegeben.

Die Einwilligung zu der vorstehenden Datenverarbeitung kann jederzeit durch die Teilnehmer*innen widerrufen werden. Sie können außerdem die Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten verlangen. Darüber hinaus steht ihnen das Recht auf Auskunft über die von ihnen gespeicherten Daten zu. Es gelten die Datenschutzbestimmungen des hr, die unter https://www.hr.de/datenschutz/index.html eingesehen werden können. Darin enthalten sind sämtliche Informationen nach Art. 13 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Den/Die Datenschutzbeauftragte*n des hr erreichen die Teilnehmer*innen unter datenschutz@hr.de.

13. Der Hessische Rundfunk verpflichtet sich, im Hinblick auf die gespeicherten Daten aller Teilnehmer*innen die datenschutz- und medienrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.

14. Die Teilnehmer*innen und Gewinner*innen können in den Online-Angeboten, in Print, im Fernsehen und Hörfunk mit Bild und Ton –jeweils mit vollem Namen und Wohnort – veröffentlicht werden. Die Teilnehmer*innen und Gewinner*innen erklären sich damit einverstanden, dass das aufgenommene Ton- und Bildmaterial im Zusammenhang mit der Darstellung der Aktion zeitlich, örtlich und inhaltlich uneingeschränkt im Ganzen und in Teilen unentgeltlich vervielfältigt, verbreitet, ausgestrahlt und öffentlich zugänglich gemacht werden darf. Der hr ist berechtigt, die ihm übertragenen Rechte ganz oder teilweise zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel auch auf Dritte (insbesondere andere Medienunternehmen) zu übertragen.

15. Mitarbeiter*innen des Hessischen Rundfunks, deren Angehörige, die an dieser Aktion beteiligten Veranstalter*innen und deren jeweilige Angehörige sowie alle mit der Durchführung der Aktion beschäftigten Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Angehörige in diesem Sinne sind Ehegatten, Lebenspartner*innen und Partner*innen nichtehelicher Lebensgemeinschaften, Eltern, Kinder und Enkelkinder des/der Mitarbeiters*in bzw. der vorgenannten Partner*innen, Geschwister des/der Mitarbeiters*in bzw. der vorgenannten Partner*innen und Ehegatten, Kinder und Eltern der Geschwister.

16. hr3 Strategie & Entwicklung behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen zu ändern.

17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.