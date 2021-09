Es ist wieder so weit: hr3 geht in das Radiospecial der beliebten ARD-Quizshow "Gefragt – Gejagt". Und du kannst dabei sein! Denn Jan Reppahn aus "hr3 Der schöne Nachmittag" sucht noch eine*n Quizpartner*in.

Vor knapp einem Jahr ging Tobi aus der hr3 Morningshow zusammen mit hr3 Hörerin Anne ins Duell mit einem der berühmten Jäger – und feierte gleich einen sensationellen Erfolg. Im Wissens-Match für den guten Zweck erspielte das hr3 Team 2.500 Euro im Finale gegen "Quizvulkan" Manuel Hobiger.

Dieses Jahr will Jan Reppahn beweisen, dass er es mit einem Jäger aufnehmen kann. Dazu müssen er und sein*e Begleiter*in erstmal eine ordentliche Summe in den Schnellfragerunden aufbauen – um sie dann gegen eine*n der Jäger*innen zu verteidigen. Seinen Gewinnanteil spendet Jan Reppahn einem guten Zweck.

So machst du mit

Du bist nicht auf den Kopf gefallen, weißt auf so ziemlich jede Frage eine Antwort und glänzt mit starken Nerven? Dann mach dich schnell bereit! Denn schon am Samstag, den 25. September, könntest du nach Hamburg reisen. Am Sonntag, den 26. September, läuft dann die Aufzeichnung der Quizshow. Schreibe uns über das Teilnahmeformular, warum Jan Reppahn dich unbedingt mitnehmen sollte – und mit etwas Glück bist du dabei!

