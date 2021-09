In den nächsten Wochen heißt es: hr3 hören und nebenher einen 1.000 Euro Reisegutschein gewinnen!

In den nächsten Wochen heißt es: hr3 hören und nebenher einen 1.000 Euro Reisegutschein gewinnen! Bild © hr; Adobe Stock

Radio hören und ganz nebenbei die Chance auf eine Auszeit haben? Das gibt es nur bei hr3! Sobald ihr zwei ganz bestimmte hr3 Hits nacheinander hört, könnt ihr 1.000 Euro für einen Urlaub mit euren Herzensmenschen gewinnen.

Wir schenken euch 1.000 Euro für eure nächste Reise

Kaum sind die Ferien vorbei, träumt ihr schon wieder von einer kleinen Auszeit vom Alltag? Dann solltet ihr ab 6. September gut hr3 hören - denn bei uns könnt ihr einen 1.000 Euro Urlaubsgutschein gewinnen! Egal, wohin es euch zieht: Packt eure Herzensmenschen ein und verbringt eine tolle Zeit - hr3 macht's möglich!

Wir spielen zwei bestimmte Songs zwischen 6 und 19 Uhr direkt hintereinander und in voller Länge. Welche hr3 Hits das sind, erfahrt ihr im Radio, in der hr3 App und auf hr3.de. Die Reihenfolge, in der die Lieder gespielt werden, ist egal.

Kleiner Tipp: Behaltet den Webradio-Player im Auge. Da könnt ihr einen Blick in die Zukunft werfen.

Ihr habt die Songs hintereinander gehört?

Dann ruft uns schnell an: 0800 / 33 33 307. Hier kommt ihr zu den Teilnahmebedingungen.

Was darf's denn sein für euch und eure Herzensmenschen: ein Städtetrip zu historischen Orten, ein Aktivurlaub mit neuen Abenteuern oder doch einfach nur Entspannung im Wellness-Hotel? Die Experten der ADAC Reisebüros helfen euch gerne bei der Auswahl!

Der Gewinn wird zur Verfügung gestellt von den ADAC Reisebüros. Einzulösen ist der Gutschein bei allen ADAC Reisebüros in Hessen und in Thüringen.