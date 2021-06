Das zweite EM BBQ geht an Viola und den 1. FC Prosecco

In Violas Familie sind die Aufgaben in Sachen Fußball klar verteilt: sie kickt und ihr Mann Markus grillt. Mit ihrem Frauen-Fußball-Team "1. FC Prosecco" freut sie sich schon lange auf die EM. Umso größer ist die Freude, als sie von uns das komplette Paket geschenkt bekommt: Profi-Grill, Fernseher und Buffet. Gefeiert wird am Samstag natürlich mit den FC Prosecco-Damen und ihr Mann übernimmt das Grillen.