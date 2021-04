Bedingungen zur Einräumung der urheberrechtlichen Nutzungsrechte am eingesendeten Material an den hr / Persönlichkeitsrechte

Mit der Einsendung von Foto-, Audio- und Videodateien und zugehörigem Text (im Folgenden „Material“ genannt), stimmen Sie ausdrücklich einer unentgeltlichen Nutzung für alle Verwertungszwecke des Rundfunks, des Films, der Nutzung in Print und der audiovisuellen Nutzung zeitlich und räumlich unbeschränkt, insbesondere im Internetangebot sowie im Fernseh- oder Radioangebot des Hessischen Rundfunks (hr) sowie im noch zu erstellenden hr3 Rezeptheft zu und räumen dem hr die dazu erforderlichen Nutzungsrechte ein. Sie sind daher einverstanden, dass Material auch in jedweder technischen Form auf Abruf übermittelt und öffentlich zugänglich gemacht werden darf, insbesondere auch on demand im Internetangebot des hr, in der ARD-Mediathek, in den mit Senderkennung des hr bespielten Drittplattformen (bspw. hr-YouTube-Channels) sowie in ausgewählten sozialen Medien und Printmedien.

Steht Ihnen im Zusammenhang mit Ihrem Material ein Urheberrecht oder sonstiges Recht zu, so räumen Sie dem hr insoweit für Zwecke des Rundfunks, des Films, der audiovisuellen Nutzung sowie dem Abdruck zeitlich und räumlich unbeschränkt die nicht exklusiven Nutzungsrechte ein. Der hr ist berechtigt, die ihm gewährten Rechte ganz oder zum Teil auf Dritte zu übertragen oder Dritten Nutzungsrechte zu bewilligen und einzuräumen.

Sie garantieren, dass keine Persönlichkeitsrechte Dritter verletzt werden und alle gezeigten Personen mit den Aufnahmen und deren Nutzung gemäß diesen Bedingungen einverstanden sind, sofern dies gesetzlich erforderlich ist. Das Material darf nicht gegen Gesetze verstoßen. Soweit auf dem Material minderjährige Personen (unter 18 Jahren) abgebildet sind, benötigen Sie das Einverständnis von deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten. Sie garantieren, Inhaber*in sämtlicher für die vorgenannten Nutzungen erforderlichen Rechte am Material zu sein/oder über diese Rechte verfügen zu können und dass durch diese Nutzung keine Rechte Dritter verletzt werden. Sie versichern, dass die dem hr zugestandenen Rechte nicht mit dem Recht eines Dritten belastet sind und kein Dritter mit ihrer Wahrnehmung beauftragt ist.

Sie sind verpflichtet, den hr und alle, die Rechte von ihm herleiten, von jeglichen Ansprüchen freizustellen, die von Dritten im Zusammenhang mit ihren Verpflichtungen oder Gewährleistungen geltend gemacht werden sowie von den Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.

Bearbeitungsrecht

Der hr behält sich die Entscheidung über eine Veröffentlichung grundsätzlich vor. Das von Ihnen eingesandte Material kann jederzeit durch die Redaktion bearbeitet, z.B. geteilt, verändert, zur Herstellung eines Filmwerkes, Audiobeitrages oder eines Printartikels genutzt, gespeichert, archiviert oder ggf. gelöscht werden.

Der hr ist nicht zur Nutzung des eingesandten Materials verpflichtet. Der hr ist berechtigt, jede Veröffentlichung mit Ihrem Namen zu versehen. Anonym eingesandtes Material wird grundsätzlich nicht veröffentlicht. Bitte senden Sie keine gewaltverherrlichenden, pornografischen, rassistischen oder andere strafbaren oder werblichen Inhalte ein.

Für das Material übernimmt der hr keine Haftung.