So macht ihr Dennis' mittelhessischen Klassiker

Es gibt ein Gericht, das versetzt Dennis aus Frankfurt sofort zurück in seine Kindheit und seine Heimat in Mittelhessen: "Saurre Karduffel!" Die sauer gespritzten Kartoffeln gab’s oft, wenn er mittags aus der Schule kam. Das Rezept stammt von seiner Oma, ist denkbar einfach und unschlagbar lecker.

In Dennis' Wohlfühlküche kommt es ganz stark auf das Gefühl an. Denn zu seinem Auszug vor 20 Jahren hat ihm seine Mutter ein handgeschriebenes Rezeptbuch mit all seinen Lieblingsrezepten geschrieben, allerdings ohne genaue Mengenangaben. Da gelingen ihm die Sauren Kartoffeln zwar nie ganz wie bei Mama oder Oma – nach Zuhause schmecken sie trotzdem.

So kocht ihr Saure Kartoffeln

Die Kartoffeln schälen und in mittelgroße Würfel schneiden. Anschließend mit dem Suppengrün oder in Gemüsebrühe aufkochen und auf mittlerer Temperatur weiter köcheln lassen.

Weitere Informationen Die Zutaten für vier Personen 1 kg mehlige Kartoffeln

2-4 Mettwürste

mindestens 150 ml Apfelessig

Suppengrün oder Gemüsebrühe

1 handvoll glatte Petersilie

Kleine Saure Gurken Ende der weiteren Informationen

Die Mettwürste und die Sauren Gurken in kleine Stücke schneiden – nach der Hälfte der Kochzeit zu den Kartoffeln geben. Die glatte Petersilie hacken und beiseitelegen.

Es ist wichtig, dass ihr die Kartoffeln so lange kochen lasst, bis die Stärke den Eintopf schön sämig gemacht hat. Dann mit Apfelessig, Salz und Pfeffer abschmecken. Zu guter Letzt noch mit Petersilie garnieren und die "Saurren Karduffel" sind fertig zum Genießen!

Alle Rezepte zum Nachlesen Wir suchen Hessens Lieblingsrezepte Tobi liebt Essen und Tanja probiert gerne neue Rezepte aus. Es ist also höchste Zeit für ein eigenes Rezeptheft. Dafür brauchen wir eure Hilfe: Schickt uns eure Lieblingsrezepte und mit etwas Glück werden sie abgedruckt! Zur Übersicht