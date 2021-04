Mit der Teilnahme an der Aktion "hr3 Hessens Lieblingsrezepte" werden die folgenden Teilnahmebedingungen akzeptiert:

1. Die Teilnehmer*innen müssen das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

2. Die Teilnahme erfolgt über www.hr3.de .

3. Mit der Teilnahme an der Aktion erhalten die Teilnehmer*innen die Chance, in das hr3-Rezeptheft aufgenommen zu werden. Das hr3-Rezeptheft wird kostenlos in allen hessischen REWE-Märkten zur Mitnahme ausliegen.

4. Die letztendlich im Rezeptheft abgedruckten Rezepte werden von einer hr3-Jury anhand redaktioneller Parameter ermittelt. Die Moderator*innen haben auf diese Entscheidung keinen Einfluss.

5. Die Rezepthefte werden von Dritten (REWE Markt GmbH), nicht vom Hessischen Rundfunk bereitgestellt. Der Hessische Rundfunk übernimmt keine Haftung für die Beschaffenheit der Rezepthefte, insbesondere nicht auf Schadensersatz oder hinsichtlich sonstiger Ansprüche wegen Rechts- oder Sachmängeln.

6. Die Teilnahme ist nur gültig, wenn diese Teilnahmebedingungen sowie ie Nutzungsbedingungen akzeptiert wurden.

7. Mit der Teilnahme an dieser Aktion erklären sich die Teilnehmer*innen einverstanden, dass der hr die von ihnen angegebenen personenbezogenen Daten zum Zwecke und für die Dauer der Durchführung der Aktion verarbeitet. Der hr wird diese Daten vertraulich behandeln und nicht unberechtigt an Dritte weitergeben oder für Werbezecke nutzen. Zur Erstellung des Rezeptheftes wird der hr die erforderlichen Daten an die REWE Markt GmbH weitergeben.

Die Einwilligung zu der vorstehenden Datenverarbeitung kann jederzeit durch die Teilnehmer*innen widerrufen werden. Sie können außerdem die Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten verlangen. Darüber hinaus steht ihnen das Recht auf Auskunft über die von ihnen gespeicherten Daten zu. Es gelten die Datenschutzbestimmungen des hr, die unter https://www.hr.de/datenschutz/index.html eingesehen werden können. Darin enthalten sind sämtliche Informationen nach Art. 13 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Den/die Datenschutzbeauftragten des hr erreichen die Teilnehmer*innen unter datenschutz@hr.de .

8. Der Hessische Rundfunk verpflichtet sich, im Hinblick auf die gespeicherten Daten aller Teilnehmer*innen die datenschutz- und medienrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.

9. Die Teilnehmer*innen können in den Online-Angeboten, in Print, im Fernsehen und Hörfunk mit Bild und Ton – jeweils mit vollem Namen und Wohnort – veröffentlicht werden. Die Teilnehmer*innen erklären sich damit einverstanden, dass das aufgenommene Ton- und Bildmaterial im Zusammenhang mit der Darstellung der Aktion zeitlich, örtlich und inhaltlich uneingeschränkt im Ganzen und in Teilen unentgeltlich vervielfältigt, verbreitet, ausgestrahlt und öffentlich zugänglich gemacht werden darf. Der hr ist berechtigt, die ihm übertragenen Rechte ganz oder teilweise zum Zwecke der Berichterstattung über die Aktion auch auf Dritte (insbesondere andere Medienunternehmen) zu übertragen.

10. hr3 Strategie & Entwicklung behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen zu ändern.

11. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.