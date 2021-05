Ein Klassiker in Rheinhessen: Spundekäs mit Brezeln.

Tina aus Flörsheim begeistert seit 30 Jahren alle in ihrem Umfeld mit ihrem Spundekäs-Rezept. Ihre Freunde finden sogar: Der schmeckt besser als vom Sternekoch!

Tina macht den "weltbesten Spundekäs", finden ihre Freunde.

Tinas Spundekäs ist in ihrem Freundeskreis der absolute Renner. Sogar das Siegel "weltbester Spundekäs" hat er bekommen. Als nämlich Sternekoch Michael Beck in der Flörsheimer Warte gekocht hat, kam es in ihrem Freundeskreis zum Showdown – Tinas Spundekäs gegen den Sterne-Spundekäs. Und alle waren sich einig: Tinas Spundekäs ist besser!

Zu dieser Ehre ist Tina ganz zufällig gekommen. Vor 30 Jahren hat ein Arbeitskollege den Aufstrich nach dem Rezept seiner Mutter auf eine Firmenfeier mitgebracht. Tina hat das Rezept erfragt und begeistert seitdem alle in ihrem Umfeld damit.

Ob zum Geburtstag ihrer Mama Elfriede oder für die Feier der Tochter einer Freundin, immer muss sie den leckeren Spundekäs machen. Denn einfach jeder, der ihn mal probiert hat, will das Rezept haben! Heute teilt Tina es mit ganz Hessen.

Und so geht's

Weitere Informationen Die Zutaten 250 g Frischkäse

250 g Schmand

250 g Quark

1 kleine Zwiebel

Knoblauch nach Geschmack

Rosenpaprika

Salz

Tomatenmark

1/4 Butter (etwa 60 g) Ende der weiteren Informationen

Zwiebeln und nach Bedarf Knoblauch in ganz kleine Würfel hacken. Frischkäse, Schmand und Quark verrühren. Zwiebel- und Knoblauchwürfel unterheben, mit Rosenpaprika und Salz würzen. Tomatenmark zugeben und unterrühren bis zur gewünschten rosa Färbung. Die Butter schmelzen, abkühlen lassen und unter die Masse rühren.

Tinas Tipp: Der Spundekäs passt nicht nur perfekt zu Brezeln, sondern auch als Dip zum Grillen.