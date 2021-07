Álvaro Soler hat sich in den letzten Jahren einen Namen als zuverlässiger Lieferant von Sommerhits gemacht. Ob bei "El Mismo Sol", "Sofia" oder "La Cintura" - es kommt einfach sofort Urlaubsstimmung auf, wenn man nur ein paar Takte hört. Ein entsprechend mitreißender Abend wird das Konzert in der Frankfurter Jahrhunderthalle werden.

2015 startete Álvaro Soler eine steile Karriere: Seine Debütsingle "El Mismo Sol" eroberte in mehreren europäischen Ländern Platz 1 und wurde daraufhin gleich nochmal in einer Version zusammen mit Superstar Jennifer Lopez veröffentlicht. In vier Jahren verzeichnete der Deutsch-Spanier, der sieben Jahre in Tokio gelebt hat und sechs Sprachen spricht, Erfolge, für die andere Jahrzehnte brauchen: Mehr als 80 Gold- und Platinauszeichnungen weltweit, zwei Millionen verkaufte Alben, über 2,5 Milliarden Audiostreams und 1,5 Milliarden Streams für seine Videos. Er trat in den USA und Lateinamerika auf und war Gast in diversen TV-Shows.

Zurück mit neuen Album

Große Leidenschaft vor großem Orchester: Latino-Star Álvaro Soler trat beim "Music Discovery Project" mit dem hr-Sinfonieorchester auf. Bild © hr/Ben Knabe

2020 nahm sich Álvaro Soler dann eine wohlverdiente Auszeit. Ein Jahr Pause vom Reisen, zwölf Monate, um zur Ruhe zu kommen, 365 Tage, um neue Songs zu schreiben. Im Sommer 2021 meldet er sich nun mit dem neuen Album "Magia" zurück. Die frischen Songs hat er schon für einige Open-Air-Auftritte im Gepäck und natürlich zusammen mit allen Hits auf seiner großen Tour im Frühjahr, die ihn auch in die Jahrhunderthalle führen wird. Dort war Álvaro Soler zuletzt im Februar 2019 gemeinsam mit dem hr-Sinfonieorchester beim Music Discovery Project vor zwei Mal ausverkaufter Halle zu erleben - unvergessliche Abende!