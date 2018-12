War das ein Fest! Tobi aus der hr3-Morningshow hat am 4. Advent zum gemeinsam Singen in die BRITA-Arena eingeladen. Mit dabei: Glasperlenspiel. Hier seht Ihr die Highlights der verfrühten Bescherung.

Was für ein Abend! Trotz strömenden Regens fanden gut 10.000 Besucher den Weg in die Wiesbadener BRITA-Arena zum hr3 Weihnachtssingen. "Ich habe schon viele 23. Dezember erlebt", meinte unser Moderator Tobi am Ende des fast zweistündigen Programms, "aber das war der mit Abstand schönste."

Es war aber auch zu schön, wie toll alle mitgemacht haben - ob bei Klassikern wie "O Tannenbaum" und "Stille Nacht, heilige Nacht" oder wenn die Urban Club Band die ganze Tribüne zum Tanzen aufforderte. Und auch die Gastkünstler waren sichtlich berührt von der tollen Stimmung. Das Duo Glasperlenspiel performte seine größten Hits "Royals & Kings" und "Geiles Leben",, um anschließend gemeinsam mit der Band und der ganzen Arena "Feliz Navidad" anzustimmen.

Das ist Weihnachten!

Ganz still wurde es dafür bei Singer-Songwriterin FEE. und ihren Songs "Heile Welt" und "Kleinstadtlichter". Wunderschön! Zwischen den Gesangsblöcken spielt die Urban Club Band internationale Weihnachtssongs wie "Last Christmas" oder "Driving Home For Christmas".

Zum großen Finale holte Tobi alle Künstler und Wiesbadens Oberbürgermeister Sven Gerich auf die Bühne, um gemeinsam Mariah Careys Superhit "All I Want For Christmas Is You" und zum Schluss dann noch John Lennons "So This Is Christmas" zu singen.

Ja, DAS ist Weihnachten. Und das hr3 Weihnachtssingen womöglich der Beginn einer neuen hessischen Tradition.

Das hr3 Weihnachtssingen im hr-fernsehen

Und wenn Ihr es nicht zum hr3 Weihnachtssingen geschafft habt: An Heiligabend präsentiert das hr-fernsehen um 18 Uhr ein Best Of.

