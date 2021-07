Endlich wieder ein bisschen taub, ein bisschen stinkend, ein bisschen staubig und erschöpft, aber rundum glücklich mit Gleichgesinnten das Leben a.k.a. die beste Band der Welt genießen. Im Sommer 2022 bringt hr3 Die Ärzte nach Kassel.

Endlich wieder springen, tanzen, "wallofdeathen" und die Ohren einem grenzenlosen Stresstest aussetzen!

Endlich wieder feiern, freuen, flirten und Fünfe grade sein lassen!

Endlich wieder schwitzen, klatschen, jubeln und die Gegenwart kritisch hinterfragende Texte mitsingen!

Live-Auftritte der Ärzte waren in den letzten Jahren rar. 2016 traten sie zum Beispiel bei "Jamel rockt den Förster - Rock gegen Rechts" auf.

Live-Auftritte der Ärzte waren in den letzten Jahren rar. 2016 traten sie zum Beispiel bei "Jamel rockt den Förster - Rock gegen Rechts" auf. Bild © picture-alliance/dpa

Endlich wieder fragwürdigen Ansagen lauschen, vergessene Lieblingslieder einfordern, atemberaubende Lichtspiele aktiv mitgestalten und prasselnde Regengüsse stoisch ertragen!

Endlich wieder Farinbelarod!

All dies ist nur einen stressigen Vorverkauf entfernt - und der startet am Montag!

Weitere Informationen

Vorverkaufsstart für das Konzert in Kassel ist am 26. Juli um 17 Uhr. Die Tickets gibt's für 69 EUR inkl. Gebühren, NVV bzw. KVG-Ticket und CO2-Kompensation.



Veranstalter: Prime Entertainment GmbH in Kooperation mit Loft Concerts GmbH



Präsentiert von hr3

Ende der weiteren Informationen