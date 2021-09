Mit seiner letzten Tour brach Ed Sheeran alle Rekorde, spielte 258 Shows vor über 8 Millionen Fans. Im nächsten Jahr kommt der Superstar nun zurück auf die Bühne - und wir präsentieren ihn euch live im Stadion im Frankfurter Stadtwald.

Gelsenkirchen, München und Frankfurt heißen die deutschen Stationen auf Ed Sheerans +-=÷x Tour und weil davon auszugehen ist, dass der Run auf die Tickets nach so langem Warten enorm sein wird, sind schon Zusatztermine in Planung. Erst einmal solltet ihr euch aber den 25. September im Kalender ankreuzen, denn da beginnt um 11 Uhr der Vorverkauf für das Konzert 363 Tage später.

Niemand verkauft so viele Tickets wie Ed Sheeran

Bild © Imago Images

Wie schnell das mit dem Kartenverkauf bei Ed Sheeran geht? 2017 zum Beispiel bestellten die Fans in Irland an einem einzigen Tag 300.000 Tickets für 7 Shows. Am Ende ging die ÷ Tour 2,5 Jahre lang, führte Ed Sheeran in 43 Länder und generierte einen geschätzten Umsatz von über 775 Millionen Dollar - Weltrekord!

Verständlich, dass sich der Sänger nach dieser Megatournee erstmal eine Auszeit nahm, die er zur Familiengründung nutzte. Seit Anfang 2019 ist Ed Sheeran mit seiner Jugendliebe Cherry Seaborn verheiratet, im Herbst 2020 kam Töchterchen Lyra Antarctica zur Welt.

Mit frischen Songs auf Tour

Vor ein paar Monaten schon hat sich sein jüngster Hit Bad Habits als Ohrwurm bei uns eingenistet, Vorabsingle des Ende Oktober erscheinenden fünften Albums =. Das spricht man "equals" aus, womit Ed Sheeran seine Vorliebe für mathematische Symbole als Albumtitel fortsetzt. Wir sind gespannt, wohin er uns damit noch führen wird...