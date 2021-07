Die Sonne flimmert, überall sitzen Menschen gemütlich in kleinen Grüppchen, ihr mittendrin, dazu ein Schoppen. Irgendwie scheint alles wieder wie früher... Und dann geht es los: Alice Merton auf der Bühne, es herrscht Festivalstimmung. Endlich Open-Air. Mitten in Darmstadt.

Ob in Strandkörben oder auf Picknick-Decken - die Veranstalter haben sich auch diesen Sommer einige kreative Formate für pandemiekonforme Events ausgedacht. In Darmstadt schlossen sich die Macher des 806qm, der Bedroomdisco und der Centralstation zusammen, um gemeinsam ein Open-Air auf die Beine zu stellen. Das Festivalgelände ist weitläufig, es gibt eine klare Wegeführung, bis zum Platz herrscht Maskenpflicht und maximal vier Personen können zusammensitzen. Einem schönen (und sicheren) Konzertabend mit Freunden oder Familie steht also nichts im Wege!

Endlich live!

Alice Merton ist am 3. August am Start Bild © picture-alliance/dpa

Vom 30. Juli bis zum 8. August stehen Bands wie Mighty Oaks oder Muff Putter, großartige Sängerinnen wie Joy Denalane und Alice Merton (am 3. August) oder das sich für diesen Sommer erstmals geformte Singer/Songwriter-Trio WiebuschBosseUhlmann live auf der Bühne. Und Joris. Der darf natürlich auch nicht fehlen! Er kommt am Freitag, den 6. August.