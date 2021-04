Nach einigen Ausflügen ins Fernsehen, plant die Schweizer Sängerin 2022 die Rückkehr auf die Bühnen. hr3 präsentiert das Konzert in der Frankfurter Batschkapp.

Erinnert ihr euch an die Dalmatiner-Dame in der Show "The Masked Singer" letztes Jahr? In dem Kostüm steckte Stefanie Heinzmann, was ihr aber kein Glück brachte. Sie schied direkt in der ersten Folge aus, worüber sie durchaus enttäuscht war. Womöglich hätte sie sich in anderer Verkleidung wohler gefühlt? In einem Interview verriet sie jedenfalls, dass sie den Hasen unfassbar niedlich fand.

Das neue Album heißt "Labyrinth"

Ansteckend gut gelaunt: Stefanie Heinzmann (Mitte) beim Selfie mit den hr3-Morgenmoderatoren Tanja und Tobi. Bild © Yaw Awuku (hr3)

Auch bei der Schweizer Ausgabe von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" wirkte Stefanie Heinzmann 2020 mit. Hier mit mehr Erfolg, gleich fünf ihrer Interpretationen landeten auf dem Album zur Sendung.

Dazu erschien eine Akustik-Version ihres letzten Albums "All We Need Is Love" und schließlich dieses Frühjahr mit "Would You Still Love Me" die erste Single vom neuen Album "Labyrinth".

Die Songs gibt's dann natürlich alle live auf der Tour im nächsten Jahr. Tickets dafür bekommt ihr jetzt schon im Vorverkauf.