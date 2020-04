Festival4Family@Home

Eigentlich sollte das riesige Familienfest am 24. Mai in der Commerzbank-Arena steigen – präsentiert von hr3. Das Coronavirus macht nun aber auch dem Festival4Family einen Strich durch die Rechnung. Auf Star-Auftritte und Aktionen zum Mitmachen müsst ihr aber nicht verzichten – die kommen jetzt ab Ostermontag via Internet zu euch nach Hause.

Die Eiskönigin Elsa, Schneemann Olaf und Prinzessin Anna, Feuerwehrmann Sam, die Spacetrooper aus Star Wars, Biene Maja und Wickie – das Line-Up des Festival4Family quoll in den letzten Jahren fast über vor bei Kindern gerade besonders angesagten Helden.

hr3-Moderator Tobi Kämmerer mit der Maskottchen-Parade beim Festival4Family. Bild © Trifels Verlag

Dazu gaben sich junge Talente aus The Voice Kids und Kindermusiker wie Oliver Mager und Andy Ost auf der Bühne das Mikro in die Hand. Unzählige Mitmachaktionen rund um das Stadion boten Gelegenheit zum Herumtoben. Zur 10. Ausgabe verwandelt sich das Festival4Family nun in ein Online-Familienfestival .

Singen, Tanzen, Kicken

Los geht es am Ostermontag ab 11 Uhr mit dem Kinderkonzert von Oliver Mager. Nachmittags wird gezaubert.

Am Dienstag könnt ihr mit dem Frankfurter Choreographen und Tänzer Kelechi Onyele, der schon mit Stars wie Kylie Minogue oder Sarah Connor auf der Bühne stand, vor dem Bildschirm tanzen und euch in der Eintracht Frankfurt Fußballschule Tipps zum besseren Dribbeln und Passen holen.

Kochen, Fitness und Theater stehen bis Ende der Woche auf dem Programm, das in der Frankfurter Festhalle produziert wird. Sponsoren übernehmen die Honorare der beteiligten Künstlerinnen und Künstler, die wegen der vielen Veranstaltungsabsagen hohe Einnahmeausfälle verkraften müssen. Die komplette Programmübersicht findet ihr hier .