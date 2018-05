Was ist los in Korbach?

Am Freitag startet der Hessentag in Korbach und es wird wieder einiges geboten. Wir haben das Programm für Euch gewälzt und die spannendsten Mitmach-Aktionen für Familien mit Kindern herausgesucht.

Wichtige Info vorab: Viele der Veranstaltungen werden jeden Tag geboten oder zumindest an den Wochenenden. Checkt den offiziellen Veranstaltungskalender des Hessentags , um sicher zu gehen, dass Eurer Wusch-Event tatsächlich stattfindet. Das ist unsere Auswahl:

Sport- und Jugenddorf

Wo Korbach ist, da ist Willingen nicht weit! Im Sport- und Jugenddorf könnt Ihr ausprobieren, wie sich ein Skispringer fühlt. Oder habt Ihr Lust auf einen spontanen Wettkampf beim "Swing Him Off" oder "Human Table Soccer"? Dann kommt vorbei! Für Tanzfans gibt es Hip-Hop-Tanz-Workshops und –Shows.

"Der Natur auf der Spur"

Natur hautnah gibts bei "Natur auf der Spur" Bild © picture-alliance/dpa

Viel zu entdecken gibt es auf der Sonderschau "Der Natur auf der Spur": Kinder und Jugendliche können dort am "Nachhaltigkeitsparcours" teilnehmen und Preise gewinnen. Außerdem könnt Ihr dort mit euren Kids Hundeleinen, Nistkästen, Samenbomben und Pflanzgefäße basteln, euch im Wippdrechseln probieren oder etwas über Gesteine und Fossilien lernen.

Stadtbürcherei

Habt Ihr schon einmal in einem Kopfhörer gesessen? Nein? Dann ab in die Korbacher Stadtbücherei! Dort könnt Ihr eine kleine Pause vom Hessentagstrubel machen, Euch in einen "Sonic Chair" setzen und bequem in Euer Lieblingsbuch reinhören.

hr-treff

Das Riesenrad am hr-Treff bei Nacht. Bild © hr / Ben Knabe

Ebenfalls spannend für Familien: der hr-Treff. Hier gibt es den Hessischen Rundfunk "zum Anfassen". Seht zu, wie Fernsehen gemacht wird, lauscht auf dem Vorplatz der Livemusik, dreht eine Runde im Riesenrad, macht ein gemeinsames Foto in unserer Fotobox oder gönnt Euch am hr-Beach einfach eine kleine Auszeit.

Polizei-Bistro

Jede Menge Action gibt es im Polizei-Bistro. Hier könnt Ihr Euch in einem Verkehrsparcours, auf der Slackline und im Niedrigseilgarten austoben. Rund ums Fahrrad dreht sich alles bei der Aktion “Immer sicher unterwegs in Hessen“: Es gibt ein Glücksrad mit Fahrradquiz und Helm-Verlosung, einen Melonentest, einen Fahrrad-Simulator, einen Sicherheitspass-Parcours und jede Menge Bastelaktionen. Außerdem stellt sich Kinderkommissar LEON vor und ernennt die Kinder zu Kinderkommissaren. Für die ganz Kleinen gibt es eine Puppenbühne mit dem Figurentheater "Blaue Bühne Marburg".

dm-Kinderland

Ob Musik-Mitmach-Theater, Tanzworkshops, Erlebnistheater oder Zaubershows: Für Kinder bis 12 Jahre ist im dm-Kinderland jeden Tag volles Programm. Hier findet Ihr übrigens auch einen Wickel- und Stillbereich sowie eine Sonnenmilchbar, an der Ihr Euch kostenlos mit Sonnenmilch versorgen könnt.

Weitere Informationen Mehr zum Thema Einen Lageplan mit allen Veranstaltungsorten findet ihr auf der offiziellen Seite des Hessentags in Korbach . Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr3, "Die hr3 Morningshow", 25.05.2018, 05:00 Uhr