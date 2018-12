Das wird ein Fest! Tobi aus der hr3-Morningshow lädt am 4. Advent zum gemeinsam Singen in die BRITA-Arena. Mit dabei: Glasperlenspiel. Die Tickets gibt es kostenlos und gleich hier für Euch.

Weihnachten nähert sich mit großen Schritten und das ganze hr3-Team freut sich schon mit Tanja auf das hr3 Christmas-Shopping in New York. Aber was macht eigentlich Tobi, während Tanja mit den Gewinnerinnen und Gewinnern über die Fifth Avenue bummelt? Nun, er bereitet sich auf ein ganz besonderes Event vor: das hr3 Weihnachtssingen.

Das Stadion wird zum Wohnzimmer

Tobi lädt am 4. Advent zum gemeinsamen Singen in sein Wohnzimmer – das an diesem Sonntag die BRITA-Arena sein wird, das Stadion des SV Wehen Wiesbaden. Da gehen einfach mehr Leute rein als bei ihm daheim.

Live dabei: Glasperlenspiel

Das Elektro-Pop-Duo Glasperlenspiel ist live dabei beim hr3 Weihnachtssingen. Bild © Universal Music, Anton Serva

Unterstützung hat sich Tobi von der Urban Club Band aus dem Gibson gesichert und dazu weitere musikalische Gäste eingeladen: Glasperlenspiel sind live dabei. Das Duo wird nicht nur mit Euch gemeinsam das eine oder andere Weihnachtslied anstimmen, sondern natürlich auch Hits wie "Geiles Leben" oder "Royals & Kings" performen.

Mit FEE. hat sich eine junge Frankfurter Singer / Songwriterin angekündigt. Ihr Song "Kleinstadtlichter" beschreibt perfekt das Gefühl des Heimkommens in die alte Heimat, wenn Ihr an den Feiertagen Eure Familien besucht.

Besorgt Euch rechtzeitig die kostenlosen Tickets!

Keine Angst übrigens, wenn ihr nicht mehr alle Klassiker auswendig drauf habt: an den Eingängen werden Hefte mit den Liedtexten verteilt. Das hr3 Weihnachtssingen wird einfach die perfekte Einstimmung auf Euer Weihnachtsfest!

Zitat „Für mich ist schon an diesem Abend Bescherung.“ Zitat von Tobi Kämmerer Zitat Ende

Das Beste: Der Eintritt ist frei. Die Karten könnt Ihr Euch ab sofort kostenlos hier sichern und bequem selbst ausdrucken. Oder Ihr geht bis zum 21.12. direkt an der BRITA-Arena vorbei.

Bitte besorgt Euch rechtzeitig die Tickets. Am Tag der Veranstaltung wird es vor Ort keine Karten mehr geben.

Weitere Informationen Veranstaltungsinformationen Datum: Sonntag, 23.12.18

Ort: BRITA-Arena, Berliner Straße 9, 65189 Wiesbaden

Einlass: 16 Uhr

Beginn: 17 Uhr

Ende: ca. 18:30 Uhr

Tickets: gibt es kostenlos hier und an der BRITA-Arena

Veranstalter: prax in Kooperation mit hr3 Ende der weiteren Informationen

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erklärt ihr euch einverstanden, dass Bildaufnahmen aus dem Publikum ohne besondere Vergütung gesendet werden.

Sendung: hr3, Die hr3 Morningshow, 03.12.18, 05:00 Uhr