Das renommierte Rheingau Musik Festival bringt neben Klassik und Jazz auch immer wieder Popstars auf die Bühne. In diesem Jahr ist Max Giesinger mit seiner Akustik-Band dabei - und ihr könnt euch den Auftritt entspannt aus dem Strandkorb anschauen.

Fast 200 Konzerte stehen diesen Sommer beim Rheingau Musik Festival im Programm, verteilt auf 22 Locations zwischen Hochheim und Geisenheim. In Corona-Zeiten bedarf es da natürlich außergewöhnlicher Maßnahmen, um die behördlichen Auflagen zum Schutz aller Beteiligten und der Besucherinnen und Besucher einhalten zu können. Und so kommt es, dass Max Giesinger in einem Fußballstadion voller Strandkörbe auftritt - präsentiert von hr3.

Die BRITA-Arena wird zum Beachclub

Die Wiesbadener BRITA-Arena verwandelt sich in einen riesigen Beachclub, in dem hunderte Strandkörbe über den Platz verteilt sind. Jeweils zwei Personen teilen sich einen Korb - ein sehr lässiges Konzerterlebnis, das letzten Sommer schon in einigen Städten großen Anklang fand.

Sonya Kraus hat Spaß im Backstage-Bereich mit Max Giesinger und Wincent Weiss. Bild © Tim Wegner

Für das Konzert von Max Giesinger, zuletzt vor allem im TV etwa bei "The Masked Singer" zu sehen, verkaufen sich die Tickets wie geschnitten Brot. Zusätzliche Plätze gibt es auf den Tribünen des Stadions - natürlich mit reichlich Abstand zu den Nebenleuten.