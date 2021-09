Nach seinem umjubelten Auftritt beim Rheingau Musik Festival in Wiesbaden im Sommer präsentiert euch hr3 den belgischen Singer/Songwriter ein weiteres Mal live und open air - diesmal an der Jahrhunderthalle.

Was 2007 mit Hits wie You Don't Know oder seiner Akustikversion von 50 Cents' Ayo Technology begann, ist längst zur internationalen Erfolgsgeschichte geworden - eben die Karriere von Milow. Mit ASAP hat er gerade wieder einen Song am Start, der einem nicht mehr aus dem Kopf geht, wenn er erstmal durch den Gehörngang gekommen ist. Der Mann ist ein Pop-Phänomen!

Bild © Karsten Socher

Großartig ist auch immer wieder Milows Bühnenpräsenz. Seine Stimme schlägt allein schon alle Zuhörenden in ihren Bann, aber er ist halt auch einfach ein grundsympathischer Mensch, der bei allem Erfolg nahbar und keinesfalls abgehoben wirkt.

Eines der letzten Open-Air-Highlights des Jahres

Anfang Oktober könnt ihr einen (hoffentlich wunderschönen) Herbsttag beim Open-Air-Konzert auf der Sommerwiese vor der Jahrhunderthalle ausklingen lassen. Dort fanden - natürlich unter pandemiekonformen Bedingungen - in den letzten Monaten einige tolle Konzerte statt. Mit Milow steht nun nochmal ein echtes Highlight an.