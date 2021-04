Zwei Tage nach Max Giesinger präsentiert hr3 mit Milow den nächsten Popstar live und open air in Wiesbaden.

Im Sommer 2019 spielte der Singer-Songwriter aus Belgien schon einmal beim Rheingau Musik Festival, damals im idyllischen Kurpark. Das Stadion des Drittligisten SV Wehen Wiesbaden ist vielleicht nicht ganz so idyllisch - die Atmosphäre wird gleichwohl sehr besonders sein, denn das Konzert findet als Strandkorb Open Air statt.

Live kommt Milow am besten

Milow im Interview mit Tobi und Tanja aus der hr3 Morningshow Bild © Karsten Socher

Sechs Studioalben stehen in Milows Diskographie. Dazu erschien letztes Jahr das Live-Album "Dream So Big Eyes Are Wide". Seine Fans konnten sich also die Stimmung eines Konzerts zumindest ein bisschen nach Hause holen, wenn es schon keine größeren Live-Auftritte mehr gab.

Mittlerweile ist mit "ASAP" ein neuer Song erschienen, dessen Titel man vielleicht als Ansage verstehen darf, dass Milow so bald wie möglich wieder auf der Bühne stehen wird - as soon as possible eben.