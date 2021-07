Johannes Oerding, Max Giesinger, LEA, Wincent Weiss, Álvaro Soler - in der idyllisch am Werra-Ufer gelegenen Location geben sich in den nächsten Wochen die Pop-Größen das Mikro in die Hand. Dazu gibt es in Bad Sooden-Allendorf Comedy, Open-Air-Kino und Partys.

"Mit Sicherheit draußen + geil" ist das Motto für das 2. SoundGarten Open-Air. Schon im letzten Sommer wurde der Ort für gute Unterhaltung im kleinen Kreis ins Leben gerufen. Das Feedback war so positiv, dass aus der "Corona-Notlösung" ein Kultur-Konzept mit Zukunft wurde. Bis Mitte September bietet die Pop-Up-Eventreihe ein überaus abwechslungsreiches Programm.

Am Lagerfeuer mit Johannes Oerding

Los geht es am 16. Juli mit dem Auftritt von Johannes Oerding. Der begeisterte seine Fans in Hamburg letzten Sommer schon mit 15 restlos ausverkauften "Lagerfeuer Acoustics". Nun ist er in ganz Deutschland mit kleinem Besteck unterwegs. Das wird ein fantastischer Abend!

Max Giesinger Konzert im Gibson Club in Frankfurt Bild © Norbert Klöppel

Am 24. Juli kommt dann Max Giesinger in den SoundGarten, eine Woche später LEA, die ja fast ein Heimspiel hat. Immerhin ist die Sängerin in Kassel geboren. Der Abend ist im Moment ausverkauft. Es lohnt sich aber, immer mal wieder im Ticketshop vorbeizuschauen, denn die Lockerungen der Corona-Maßnahmen erlauben bei einigen Veranstaltungen eine Erweiterung der Kapazität.

Bis Mitte September geht das Festival

Auch das Konzert von Wincent Weiss am 24. August ist vorerst ausverkauft. Tickets gibt es auf jeden Fall noch für Álvaro Soler am 28. August. Der ist ja der Spezialist für Sommerhits schlechthin. Wenn ihr eher Lust auf elektronische Musik habt: Gestört aber GeiL kommen ebenso nach Bad Sooden-Allendorf wie das DJ-Duo VIZE und Clubhit-Produzent Alex Christensen. Dazu haben sich Max Raabe und sein Palastorchester angesagt, der Kabarettist Olaf Schubert und und und...