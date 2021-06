In der Welt der Popmusik gibt es viele rasante Karrieren. Der Aufstieg der 19-jährigen Zoe Wees sticht aber besonders schillernd hervor. Im Frühjahr geht die Hamburgerin auf große Europatournee. hr3 präsentiert das Konzert in Frankfurt.

2020 wurde Zoe Wees von den jungen ARD-Radioprogrammen als "Durchstarterin des Jahres" ausgezeichnet. Da war sie gerade 18 Jahre alt geworden und flog mit ihrer ersten Single Control durch die Charts. Der Song war allein bei deutschen Radiosendern über 50.000 Mal zu hören, das Video wurde bei YouTube mehr als 18 Millionen Mal aufgerufen und bei den verschiedenen Streaming-Anbietern über 200 Millionen Mal abgespielt - und das war nur letztes Jahr.

Vorbild für Millionen Fans

Mittlerweile ist Zoe Wees auf dem Weg zum globalen Popstar. Ihre zweite Single Girls Like Us war ebenso erfolgreich wie das Debüt, die Anzahl der Streams ihrer Songs nähert sich so langsam der Milliardengrenze. 1,3 Millionen Menschen folgen ihr allein bei TikTok, sie trat in amerikanischen Late-Night-Shows auf und war das Gesicht einer Spotify-Kampagne.

Zitat „Meine Texte handelten schon immer von inneren Dämonen oder von Stimmen im Kopf. Musik war und ist mein persönliches Tagebuch.“ Zitat von Zoe Wees Zitat Ende

Ihr erstes ausführliches Radiointerview hatte Zoe Wees übrigens bei Bärbel Schäfer in hr3. Hier feierte auch ihre dritte Single Ghost die weltweite Premiere. Im Mai erschien eine EP mit fünf Songs, das Debütalbum soll Anfang 2022 rauskommen - pünktlich zur Tour. Die wird Zoe kreuz und quer durch Europa führen, nach Frankreich, England, Holland, Luxemburg, Italien, Österreich, die Schweiz und für neun Konzerte nach Deutschland, von denen der Auftritt im Gibson der allererste sein wird.