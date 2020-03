Manchmal, aber nur manchmal, hat Corona auch etwas Gutes. Dann zum Beispiel, wenn Euch Max Giesinger, Michael Schulte, Johannes Oerding und viele weitere Künstler Konzerte per Instagram geben. Am Sonntag, den 22. März, geht es los. Wir erklären Euch, wie Ihr die Konzerte auf keinen Fall verpasst.

Viele Künstler machen aus der Not eine Tugend und laden ihre Fans in ihre Wohnzimmer ein. So auch die Stars aus dem Hause von Sony Music Entertainment. Unter dem Hashtag #WirBleibenZuhause könnt Ihr gleichzeitig auf ein Festival gehen und auf Eurem Sofa sitzen bleiben. Die Konzerte werden am Sonntag ab 18 Uhr auf den Instgram-Channels der Künstler übertragen:

#WirBleibenZuhause - am Sonntag ab 18.00 Uhr auf diesen Channels

18:00 Uhr - Mathea @matheamathea

18:30 Uhr - Michael Schulte @michaelschulte

19:00 Uhr - Lotte @musikvonlotte

19:30 Uhr - Nico Santos @nicosantosofficial

20:00 Uhr - Alvaro Soler @alvarosolermusic

20:30 Uhr - Max Giesinger @maxgiesinger

21:00 Uhr - LEA @thisislea

21:30 Uhr - Johannes Oerding @johannesoerding

Sendung: hr3, "Die Kate Menzyk Show", 20.03.2020, 14:50 Uhr