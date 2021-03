hr3 Off Air - der Tanja und Tobi Podcast: Von Luftfiltern in Indien und knatternden Mopeds

Von Hessen nach Indien - das hat Oliver Mayer gemacht. Für die ARD arbeitet er dort seit wenigen Monaten als TV-Korrespondent in der Millionen-Metropole Neu-Delhi. Wie die Anfangszeit war, warum er in seiner Wohnung drei Luftfilter braucht und in welche kulturellen Fettnäpfchen er schon getreten ist, erzählt er Tanja und Tobi.