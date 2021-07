Trotz Pandemie auf Weltreise gehen? Kein Problem für Christoph Karrasch. Der Reise-Journalist hat sich in Deutschland Ziele gesucht, die heißen wie prominente Vorbilder: Kalifornien, Südsee, Brasilien, Rußland und und und. Im hr3 Sonntagstalk erzählt er von Verständigungsproblemen in Bayern, Caipirinha an der Ostsee und warum er irgendwann unbedingt noch in den Odenwald kommen will.