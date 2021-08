Jedes Kind lernt nach seiner Geschwindigkeit - die Lehrerinnen und Lehrer begleiten dabei, leiten aber nur an, wenn es nötig ist. Dieses Prinzip gilt an der Erich-Kästner-Schule in Darmstadt-Kranichstein. Und führt zu einer ganz besonderen Arbeitsstimmung, wie Schulleiter Dominik Dilcher sagt: "Das ist fast wie im Büro - da laufen Schülerinnen und Schüler durch die Gegend, unterhalten sich mal, sitzen aber auch am Platz und arbeiten konzentriert". Im hr3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer berichtet er von der neuen Arbeitsweise an der integrierten Gesamtschule, von Wünschen an die Eltern und das Kultusministerium.