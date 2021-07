„Das Gefühl von Hunger werde ich nie vergessen“, sagt Frank Farian im hr3 Sonntagstalk. Der Hit-Produzent von Boney M., La Bouche oder Milli Vanilli spricht mit Bärbel Schäfer über seine Kindheit in der Kleinstadt, sein Leben in Miami, Ibiza und Rosbach vor der Höhe in Hessen. Und er zeigt eins: Auch mit 80 Jahren ist er noch voller Energie und neuer Projekte: Ein Remix seines Hits „Rasputin“ mischt die App TikTok und die Charts auf und gegen Jahresende sollen gleich zwei Filme über Frank Farian gedreht werden.