Mit Ihrer Kamera reist die international angesehene Fotojournalistin Julia Leeb in die gefährlichsten Länder. Kriegs- und Krisengebiete, Regionen in denen Gewalt und Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind. Nordkorea, Kongo, Sudan. In Kairo vom Mob verschleppt, in der Wüste Libyens fast das Leben verloren. Julia Leeb kämpft für den freien Journalismus und holt mit ihren Fotos die Menschen in den Vordergrund, die sonst vergessen werden. Das Magazin "Elle" wählte sie 2016 zu einer der 80 internationalen Charakterköpfe. Von ihren Erlebnissen, die für mehr als ein Leben reichen, berichtet Julia Leeb im hr3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer.