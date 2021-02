Frauen können alles werden, "das ist eine Frage der Leidenschaft und der Qualität", sagt Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Was Frauen von Männern lernen können, warum das gemischtgeschlechtliche Trainer-Team beim DFB besser funktioniert als vorher und was aus dem legendären Kaffee-Service wurde, das die Spielerinnen 1989 vom DFB für den Gewinn der Europameisterschaft bekommen haben: All das erzählt Martina Voss-Tecklenburg im hr3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer.