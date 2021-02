hr3 Sonntagstalk: Michael Gutsche über seine Teilnahme an der größten Arktisexpedition aller Zeiten

Podcast hr3 Sonntagstalk: Michael Gutsche über seine Teilnahme an der größten Arktisexpedition aller Zeiten

Der Fuldaer Fotograf Michael Gutsche durfte an der größten Arktisexpedition der Geschichte teilnehmen, der MOSAIC. An Bord des Forschungsschiffs "Polarstern" war er 2einhalb Monate im ewigen Eis unterwegs. Ewiges Eis? Von wegen, das arktische Eis ist das Epizentrum des Klimawandels. Gutsches Job: Die Superexpedition dokumentieren. Eingefroren im Eis erfüllte sich ein Jugendtraum. Im hr3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer nimmt uns der Hesse mit in das Abenteuer, berichtet von der Arbeit bei minus 58 Grad und von seinem anderen Job als Eisbärwächter!