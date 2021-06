"Dass ich hier sind darf und Teil der Mannschaft bin, die auf Titeljagd geht, das ist unbegreiflich“, sagt Nationalspieler Robin Gosens. Der Linksverteidiger hat mit 18 noch in seinem Dorfklub gespielt und ist bei der Europameisterschaft 2021 vermutlich Stammspieler. Über seinen ungewöhnlichen Weg in den Profi-Fußball, seinen Appell an Eltern, seine Liebeserklärung an seine Freundin und seine Ziele und Träume spricht Robin Gosens im hr3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer.