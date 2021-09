Mit der eigenen Sendung ist sie selten so wirklich zufrieden, sagt Sandra Maischberger. Dieser Perfektionismus ist gleichzeitig ihr Erfolgsrezept: Sehr gut vorbereitet und präzise fragend zwingt sie Politiker in Deutschland, uns allen zu erklären, was sie nun wirklich wollen und vor haben. Am Sonntag der Bundestagswahl blickt Bärbel Schäfer im hr3 Sonntagstalk mit Sandra Maischberger hinter die Kulissen des Berliner Politikbetriebs.