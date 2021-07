Dass wir alle nicht ewig leben, ist uns klar - aber richtig drüber sprechen, über Tod, Sterben und Trauern, das tun wir selten. Gunter Lutzi aus Biblis will das ändern - der ehrenamtliche Hospizbegleiter will Aufmerksamkeit für die tolle Arbeit der hessischen Hospize erwandern - einmal rund durch Hessen. Sein Motto: 1 Mann - 3 Wochen - 23 Hospize - 801 Kilometer. Ende Juni hat er sich vom Bergsträßer Hospiz in Bensheim aus auf den Weg gemacht - durch den Taunus bis nach Kassel. Im hr3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer spricht er über seine berührenden Erfahrungen mit dem Sterben Außerdem zu Gast in der Sondersendung "Abschied vom Leben - Hospizarbeit und Sterben": Die Frankfurter Trauerberaterin Heidi Müller.