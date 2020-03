Tanjas Schlonz endete diese Woche in einem Desaster. Gut, dass Tobis Tochter Schokokuchen gebacken hat!

Tanjas Schlonz endete diese Woche in einem Desaster. Gut, dass Tobis Tochter Schokokuchen gebacken hat! Bild © Adrian Anton (hr3)

Haferflocken dürfen in kaum einem von Tanjas Frühstücks-Rezepten fehlen. Diese Woche werden sie mal anders verwendet – nämlich in gesunden Schoko-Pfannkuchen. Leider hat es nicht so geklappt, wie sie sich das vorgestellt hat... Das Rezept gibt's trotzdem hier.

So selig grinst Tobi normalerweise nicht, wenn er Montagmorgens etwas verkosten soll. Bild © Adrian Anton (hr3)

Pancakes sind für viele der Inbegriff eines dekadenten Sonntagsfrühstücks. Mit Tanjas Rezept werden sie aber auch unter der Woche zur echten Alternative – der Teig ist nämlich schnell gemixt und kommt ohne raffinierten Zucker aus.

Bei Tanja hat es zwar nicht so wirklich funktioniert: Die Pancakes sind auseinandergefallen und die Pfanne etwas in Mitleidenschaft gezogen.

Zum Glück gibt es einen Schlonz-Ersatz!

Zum Glück hat Tobis Tochter gestern einen Schokokuchen gebacken. Der Ersatz-Schlonz ist zwar nicht ganz so gesund, dafür aber super lecker!

Mit Schmetterling! Dieser Schokokuchen ist ja mal doppelt süß. Bild © Adrian Anton (hr3)

Ein Rezept für den Kuchen können wir Euch leider nicht liefern, das bleibt geheim. Einen Tipp hat Tobi aber: "Einfach alles zusammenschmeißen, was Kalorien hat!"

So macht Ihr die Chocolate Oat Pancakes

Weitere Informationen Für zwei Portionen braucht Ihr: 10 EL Haferflocken

1 reife Banane

150 ml Hafermilch

1 EL Ahornsirup

2 EL Backkakao

Heidelbeeren

etwas Öl zum Backen Ende der weiteren Informationen

Als erstes zerquetscht Ihr die Banane mit einer Gabel. Gebt anschließend Haferflocken, Milch, Kakao und Ahornsirup dazu und vermischt alles miteinander. Alternativ könnt Ihr die Haferflocken auch zu Mehl mahlen oder gleich durch Mehl ersetzen.

Damit Ihr Euch nicht auch die Pfanne zerstört, erhitzt zuerst etwas Pflanzenöl darin. Mit einem Löffel könnt Ihr die Pancakes portionieren und braten. Zum Schluss noch mit Heidelbeeren garnieren.

Sendung: hr3, "Die hr3 Morningshow", 30.03.2020, 07:50 Uhr