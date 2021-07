LKW-Fahrer Ralf hat eine tolle Aktion gestartet und hr3 um Hilfe gebeten: Gemeinsam organisieren wir die hr3 Sattelschlepper! Damit tonnenweise Hilfe genau da ankommt, wo sie gebraucht wird.

Ralf ist LKW-Fahrer. Als er nach den Überschwemmungen von dem anhaltenden Leid im Katastrophengebiet erfuhr, war ihm klar: Er kann und er muss helfen.

40 Sattelschlepper und ihre Fahrer hat er zusammengetrommelt, die am Wochenende Hilfsgüter in den Rhein-Erft-Kreis transportieren werden. Doch so viele LKWs wollen auch bestückt werden. Deshalb hat er sich an Tanja und Marcel von der hr3 Morningshow gewandt.

Und die brauchen euch! Das Hochwasser hat Existenzen und Leben zerstört, ganze Häuser weggespült und Keller geflutet. Im Rhein-Erft-Kreis fehlt es nach wie vor an allen lebenswichtigen Dingen. Eure Spenden helfen! Ralf und die hr3 Sattelschlepper bringen sie dorthin, wo sie am dringendsten benötigt werden.

So läuft die Aktion ab

Packt eure Sachspenden bitte sortenrein, also nach Verwendungszweck getrennt, in Kisten und beschriftet diese. Diese Sachspenden werden gesammelt:

Besen, Schaufeln, Schneeschieber, Abzieher

Gummistiefel (alle Größen)

Lebensmittel (Konserven, Nudeln, Reis, Mehl, Zucker, Kekse, Schokolade, Salz, H-Milch)

Hygieneartikel (Binden, Tampons, Duschgel, Seife, Zahnbürsten, Zahnpasta)

Getränke aller Art – vor allem Wasser

Wasserkanister

Batteriebetriebene Radios

Powerbanks

Gaskocher, Gaskartuschen (keine großen Gasflaschen)

Pfannen, Töpfe, Teller, Besteck, Tassen (kein Plastik)

Haushalts-Textilien (Decken, Bettwäsche, Handtücher. WICHTIG : bitte schon durchgewaschen und direkt einsatzfähig)

: bitte schon durchgewaschen und direkt einsatzfähig) Stromaggregate ( kommen NICHT zurück !)

!) Buggys, Kinderwagen

Verbandsmaterial, 1. Hilfekoffer

Tiernahrung für Hunde und Katzen, egal ob trocken oder nass

Halsbänder für Tiere, Leinen, Näpfe

Putzkram (Spülmittel & Co)

Kleidung wird nicht angenommen!

Habt ihr große Mengen an Sachspenden, nehmen Ralf und die hr3 Sattelschlepper auch ganze Paletten an.

Gesammelt wird am Freitag, 23.07.2021, um 18 Uhr auf dem Messeplatz in Marburg. Das Ordnungsamt ist vor Ort und regelt den Verkehr. Bitte haltet euch an die Anweisungen der Ordner, die die Spendenannahme organisieren.

Bündnis deutscher Hilfsorganisationen Aktion Deutschland Hilft Die Hilfsbereitschaft in Hessen ist riesig. Uns erreichen bereits unzählige Anfragen von Hörer*innen, die mit finanziellen Hilfen oder Sachspenden das Leid der Flutopfer mindern möchten. Diese Organisiationen nehmen eure Hilfe entgegen. aktion-deutschland-hilft.de