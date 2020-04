hr3 Hörerin Elisabeth aus Mörfelden hat uns um Hilfe gebeten: Über Nacht hat sich ihr Garten in ein wahres Schlachtfeld verwandelt. Überall sind Löcher. "Wie ein Schweizer Käse!", hat sie uns geschrieben und gefragt, ob wir ihr nicht bei der Aufklärung helfen könnten. Wir haben uns der Sache angenommen.

Weil auch wir von diesem Anblick erstmal irritiert waren, haben wir uns an den Naturschutzbund Hessen (NABU) gewandt. Berthold Langenhorst muss nicht lange überlegen: "Das ist ganz typisch: Das sind die Sandbienen, die jetzt ausziehen und unterwegs sind", erklärt er uns. "Die waren über den Winter da, haben sich verpuppt und sind jetzt geschlüpft. Deswegen sind so viele Löcher auf einmal da, weil sie alle gleichzeitig geschlüpft sind."

Sandbienen oder auch Erdbienen sehen ähnlich aus wie Honigbienen, leben aber alleine. Hinter den vielen Löchern in Elisabeths Garten steckt also kein riesiger Schwarm, sondern viele einzelne Sandbienen. Für ihre Brutzellen unter der Erde wählen sie gerne trockene, sandige Rasenflächen. Im Herbst graben sie fünf bis 60 Zentimeter tiefe Löcher, schütten am Eingang Erdhäufchen auf und legen erst Pollen und Nektar und dann ihre Eier in das Loch.

Sandbienen bauen Nestlöcher unter der Erde

Sobald die Larven schlüpfen, fressen sie die deponierte Nahrung und verpuppen sich. Im Frühling schlüpfen die Bienen schließlich und gehen draußen auf Nahrungssuche. Bald verpaaren sie sich – und fangen dann schon an, die nächsten Löcher zu graben oder nutzen alte Nestlöcher.

"Wenn es wärmer wird, so ab Mitte März, schlüpfen sie. Das können auch mal Tausende aus einem Rasen sein", weiß Langenhorst vom NABU. Angst muss man vor den kleinen pelzigen Tierchen aber keine haben: "Das sind sehr friedfertige Tiere. Sie stechen nicht und setzen sich auch mal auf die Hand", so Langenhorst.

Ihr wollt die Sandbienen trotzdem nicht in eurem Garten?

Wenn ihr sie dennoch loswerden wollt, sorgt dafür, dass sie euch in eurem Garten nicht mehr wohlfühlen: Haltet die Erde um die Nester feucht und sorgt für Schatten. Mit einer Gießkanne mit Aufsatz klappt das vorsichtig genug, sodass ihr die Bienen nicht versehentlich ertränkt.

Achtung: Die Sandbienen stehen wie andere Bienenarten unter Artenschutz! Wenn ihr die Bienen komplett umsiedeln wollt, braucht ihr eine Genehmigung der Naturschutzbehörde. Dann werden die Nester großflächig ausgegraben und umgesetzt. Solche Genehmigungen werden aber nur äußerst selten ausgestellt, weil die Bienen zu ungefährlich und zu nützlich sind.

Auch Wespen und Maikäfer sind schon unterwegs

Übrigens sind nach den ersten warmen Tagen der letzten Zeit nicht nur Sandbienen unterwegs, sondern auch schon Wespen und Maikäfer. Erstere fallen uns im Moment auch deshalb auf, weil nur die größeren Weibchen unterwegs sind. Sie überleben als einzige ihrer Art den Winter und bauen gerade Nester.

Die Maikäfer hingegen sind etwas zu früh dran – normalerweise kommen sie erst Ende April aus dem Erdreich, wo sie sich in einem Zeitraum von meist vier Jahren erst vom Ei zum Engerling und dann zum Käfer entwickeln. Allerdings sind sie ihrer Nahrungsquelle – sie ernähren sich von Blättern – zuvorgekommen. Mindestens der Waldmaikäfer hat dadurch ein Problem. Er frisst Buchen- oder Eichenblätter, die aktuell noch nicht austreiben. "Da kann man wenig helfen", sagt Langenhorst. Der Feldmaikäfer hingegen hat etwas mehr Glück: Er ernährt sich von Obstbaum-Blättern, die aktuell schon Blätter tragen.

Sendung: hr3, "Die hr3 Morningshow", 15.04.2020, 05:00 Uhr