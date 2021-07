Matcha ist ein zu Pulver gemahlener Grüntee, der in der japanischen Teezeremonie verwendet wird.

Matcha ist ein zu Pulver gemahlener Grüntee, der in der japanischen Teezeremonie verwendet wird. Bild © Tanja Rösner (hr3)

Weil Marcel letztes Mal so erleichtert war, dass es nichts Grünes gab, bringt ihm Tanja aus der hr3 Morningshow diese Woche einen Schlonz vom Feinsten mit: grünen Matcha-Joghurt mit Beeren. Ob Marcel sich darüber freut? Ein bisschen fies ist es ja schon...

Tanja serviert Marcel mit dem Matcha-Joghurt ein koffeinhaltiges Frühstück, das ihn zumindest optisch auf die Probe stellen wird. Trotzdem, probieren schadet nicht: Vielleicht schmeckt es ja doch besser, als es auf den ersten Blick für Marcel aussieht!

Matcha ist Pulver aus grünem Tee und wird schon seit dem 12. Jahrhundert für Tee-Riten genutzt. Eine Tasse hat fast so viel Koffein wie eine Tasse Kaffee. In dem grünen Tee wirkt der Koffein langsamer als im Kaffee, hat aber auch eine Depot-Wirkung, weil das Koffein immer nach und nach abgegeben wird. Der Vorteil: Die Wirkung lässt nicht so schlagartig nach wie bei Kaffee.

Und so geht's

Die Zutaten für 1 Person: 100 g Soja Joghurt Vanille

50 g griechischer Joghurt

1 TL heißes Wasser

1 TL Agavendicksaft

1 TL Matcha-Pulver

Beeren nach Wahl

Nachdem ihr das Matcha-Pulver mit 1 TL heißem Wasser vermischt habt, rührt ihr die restlichen Zutaten dazu, bis der Schlonz zu einer joghurtähnlichen Masse geworden ist. Anschließend nur noch mit Beeren eurer Wahl toppen und fertig!