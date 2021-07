So packt ihr eure Spenden am besten [Audioseite]

Die Hilfsbereitschaft in Hessen ist riesig. Die hr3 Sattelschlepper sind bepackt und unterwegs. Uns erreichen aber noch immer unzählige Anfragen von Hörer*innen, die mit finanziellen Hilfen das Leid der Flutopfer mindern möchten. Die Aktion Deutschland Hilft nimmt eure Spenden entgegen.

Ralf ist LKW-Fahrer. Als er nach den Überschwemmungen von dem anhaltenden Leid im Katastrophengebiet erfuhr, war ihm klar: Er kann und er muss helfen.

Ralfs hr3 Sattelschlepper Bild © hr3, Ralf Kalabis-Schick

50 Sattelschlepper und ihre Fahrer hat er zusammengetrommelt, um Hilfsgüter in die betroffenen Orte zu transportieren. Doch so viele LKWs wollen auch bestückt werden. Deshalb hat er sich an Tanja und Marcel von der hr3 Morningshow gewandt.

Und die Hilfsbereitschaft in Hessen war riesig. In langen Reihen standen, so das Ordnungsamt, schätzungsweise 4000 mit Spenden gefüllte Autos auf dem Messeplatz in Marburg. Etwa 800 freiwillige Helfer*innen kamen laut der Feuerwehr zum Beladen der hr3 Sattelschlepper. An alle, die mitgemacht haben möchten wir sagen:

Bildergalerie Bildergalerie zur Bildergalerie hr3 Sattelschlepper: So packen Hessen*innen für die Flutopfer mit an [Bildergalerie] Bild lädt... 1/10 In langen Reihen stehen die Autos und wollen zu den hr3 Sattelschleppern, um ihre Spenden abzugeben. Dank der großartigen Organisation von LKW-Fahrer Ralf und seiner Crew, der Feuerwehr, der Ordnungspolizei sowie der Stadt Marburg geht aber alles sehr geordnet zu. Bild © Fatma Özpolat (hr3) Ende der Bildergalerie

Ihr seid die Besten! Tausend Dank für eure Spenden! LKW-Fahrer Ralf und die hr3-Sattelschlepper sorgen jetzt dafür, dass tonnenweise Hilfe genau da ankommt, wo sie gebraucht wird. Eure Hilfsbereitschaft ist der Wahnsinn! Ihr habt mit Tanja sortenreine Kisten gepackt, mit allen möglichen dringend benötigten Dingen von B wie Besen bis Z wie Zahnbürste. Ihr habt euch freiwillig als Helfer für die Spendenannahme gemeldet. Ihr habt palettenweise Betriebsspenden organisiert.

Statt einer Handvoll befreundeter LKW-Fahrer kann Ralf nun 50 hr3 Sattelschlepper ins Katastrophengebiet mitnehmen, randvoll bis unters Dach mit euren Sachspenden! Sie fahren die Spenden am Samstag, 24. Juli, nach Ahrweiler, Euskirchen, Niederzissen, Schleiden und zu dem Verteilzentrum am Nürburgring. Eventuell kommen noch weitere Orte hinzu.

Ihr wollt immer noch helfen? Geld ist immer eine Hilfe. Spendenkonten zur Hochwasser-Hilfe findet ihr unter anderem unter dieser Adresse.

Weitere Informationen Aktion Deutschland Hilft IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30

BIC: BFSWDE33XXX

Stichwort: "ARD/Hochwasser" Ende der weiteren Informationen

Bündnis deutscher Hilfsorganisationen Aktion Deutschland Hilft Die Hilfsbereitschaft in Hessen ist riesig. Uns erreichen bereits unzählige Anfragen von Hörer*innen, die mit finanziellen Hilfen oder Sachspenden das Leid der Flutopfer mindern möchten. Diese Organisiationen nehmen eure Hilfe entgegen. aktion-deutschland-hilft.de