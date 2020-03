Für ihren "Schlonz der Woche" experimentiert Tanja diesmal mit Seidentofu, der sich super für vegane Süßspeisen eignet. Mit Mango, Datteln und Haferflocken wird er zu einem tollen, cremigen Frühstück.

Seidentofu wird in der veganen Küche gerne als Quark- und Joghurt-Ersatz verwendet. Er hat – der Name verrät es –eine seidig-cremige Konsistenz. Das liegt an seinem Wassergehalt von 80 Prozent.

Um Seidentofu herzustellen, wird Sojamilch erhitzt und geronnen, im Gegensatz zu "normalem" Tofu aber nicht gepresst. Bild © Imago Images

Er bringt kaum Eigengeschmack mit und ist damit die ideale Basis für Dips, Soßen und sogar Süßspeisen, etwa einen veganen Käsekuchen, eine vegane Mousse au Chocolat – oder einen cremigen Joghurt mit Mango und Haferflocken.

Und so geht's

Für zwei Portionen benötigt Ihr: 100 Gramm Seidentofu

1 Mango

2 Datteln

50 Gramm kernige Haferflocken

Saft einer halben Zitrone

Mango zusammen mit dem Seidentofu und dem Zitronensaft pürieren.

Datteln klein schneiden, mit den Haferflocken mischen. Alles zusammen in eine Schüssel mischen und mit Obst garnieren. Lasst es Euch schmecken!

Sendung: hr3, "Die hr3 Morningshow", 02.03.2020, 07:20 Uhr