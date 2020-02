Wir beißen für Euch in Kreppel mit Mett

Ihr habt richtig gelesen: In Hessen gibt es Kreppel mit Mett zu kaufen – und sogar welche mit Hering. Die zweifelhaften Genüsse sind die Renner der Stadtbäckerei Nidda. In der hr3 Morningshow stellen wir die Kreppel auf die Probe.

Ein unverwechselbarer Geruch macht sich breit im hr3 Studio: der Geruch nach Mett mit Zwiebeln. Katharina von der Stadtbäckerei Rank in Nidda ist an diesem Morgen zu Besuch und hat ihre neuesten Verkaufsschlager mitgebracht: mit Mett und Hering belegte Kreppel.

30 Kilogramm Mett in einer Woche

Katharina (Mitte) stellt Tanja und Jan die wahrscheinlich härteste Kreppel-Challenge der Welt. Bild © Yaw Awuku (hr3)

"Die gehen richtig gut weg", sagt Katharina. Auf Kombination aus rohem Fleisch und süßem Kreppel stehen die unterschiedlichsten Leute, erzählt die Bäckerin: Zu ihren Kunden gehört verkatertes Faschingsvolk genauso wie der Senioren-Stammtisch und sogar ein Runde von Hobby-Rittern, die ein Mettwettessen veranstaltet.

Zur Faschingszeit – könnte man meinen – verkauft die Bäckerei mehr Mett als Zucker: "Wir haben jetzt in der letzten Woche schon 30 Kilogramm Mett verarbeitet", sagt sie. Normalerweise seien es eher fünf.

Tanja gibt auf

Aber schmeckt der Mettkreppel auch oder taugt er nur als Gag zum Katerfrühstück? Tanja und Jan Reppahn aus der hr3 Morningshow haben den Test gewagt.

"Ich sag Euch, wie es ist: Mein Ding ist es nicht!", so Tanja nach einem herzhaften Biss in einen Mettkreppel. An den Heringskreppel wagt sie sich nicht heran.

Dafür langt Jan Reppahn doppelt so gerne zu. Die Variante mit Hering und Remoulade hat es ihm offensichtlich besonders angetan. "Ich kann mir wirklich ekligere Sachen vorstellen", sagt er und verdrückt Kreppel Nummer zwei.

Kann es Liebe sein? Jan Reppahn testet den Heringskreppel. Bild © Yaw Awuku

Unser Fazit: Mit Mett und Fisch schmecken Kreppel zwar anders, aber nicht schlecht. Zum Katerfrühstück dürften sie sogar echt willkommene Bissen sein – für gute Laune sorgen sie auf jeden Fall.

Sendung: hr3, "Die hr3 Morningshow", 19.02.2020, 07:20 Uhr