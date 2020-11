Im grauen November können wir alle etwas Schönes vertragen – und dafür sorgen ab sofort Kate Menzyk und Jan Reppahn! In "hr3 Der schöne Nachmittag" bringen sie euch in den schönsten Teil des Tages: euren Feierabend!

Kate und Jan begleiten euch ab dem 23. November werktäglich von 14 bis 18 Uhr. Egal, ob ihr auf der Arbeit sitzt, die Kinder zum Sport fahrt oder den Wocheneinkauf macht – sie versorgen euch mit allen wichtigen Infos aus Hessen und der Welt und euren Hits im Lieblingsmix.

Kate – verliebt ins Leben

Kate Menzyk bleibt euch weiterhin treu in "hr3 Der schöne Nachmittag". Bild © hr3

Powerfrau Kate bringt euch in hr3 schon seit vier Jahren durch den Nachmittag. Die ehemalige Reiseleiterin macht alles mit voller Leidenschaft und liebt das Leben.

So sehr sie das Reisen liebt, so gerne sitzt sie aber auch daheim auf dem Sofa und schaut Serien, Action- oder Disney-Filme. Immer dabei: ihr Handy. Kate kennt alle neuen Social-Media-Trends. Apropos Social Media: Hier zeigt Kate Ausschnitte aus ihrem Leben zwischen hr3 Studio und Couch.

Jan – ein echter Macher

Neu an Kates Seite: hr3 Moderator Jan Reppahn. Bild © hr

Der dreifache Familienpapa Jan ergänzt das perfekt: Er liebt es, in der Natur zu sein und ist ein echter Do-It-Yourself-Man. Jan werkelt an allem, was er in die Hände bekommt.

In seiner Freizeit spielt er außerdem leidenschaftlich gerne Gitarre oder Bass, solo und als Bandmitglied, und produziert auch Musik. Und: Er sammelt alle möglichen Basecaps. Vermutlich werdet ihr ihn nie ohne Kopfbedeckung sehen! Folgt ihm hier auf Instagram für mehr Einblicke in seinen Alltag.

Meldet euch bei Kate und Jan im hr3 Studio!

Kate ist fast immer online. Sie weiß, was auf Social Media los ist. Im schönen Nachmittag spricht sie mit euch über aktuelle Netz-Trends und stellt hilfreiche Tools vor – das ist "Kates Netzteil".

Ihr wollt ihre Tipps nochmal nachlesen? Schickt einfach das Wort "Kate" per WhatsApp an hr3: 0800 33 33 307 und Kate schickt euch ihr Netzteil.

Natürlich beantworten euch die beiden auch alle anderen Fragen über WhatsApp. Schreibt ihnen! Im hr3 Showblog könnt ihr außerdem einen Blick hinter die Kulissen von "hr3 Der schöne Nachmittag" werfen.

Sendung: hr3, "Der schöne Nachmittag", 23.11.2020, 14:00 Uhr