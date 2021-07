So könnt ihr den Flutopfern in NRW und Rheinland-Pfalz helfen

Die Hilfsbereitschaft in Hessen ist riesig. Uns erreichen bereits unzählige Anfragen von Hörer*innen, die mit finanziellen Hilfen oder Sachspenden das Leid der Flutopfer mindern möchten. Diese Organisiationen nehmen eure Hilfe entgegen.

Spenden-Konten

Geld ist immer eine Hilfe. Spendenkonten zur Hochwasser-Hilfe findet ihr unter anderem unter diesen Adressen.

Weitere Informationen Landeshauptkasse Mainz IBAN: DE78 5505 0120 0200 3006 06

BIC: MALADE51MNZ

Stichwort: "Katastrophenhilfe Hochwasser" Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Diakonisches Werk Wuppertal Stadtsparkasse Wuppertal

IBAN: DE31 3305 0000 0000 5589 24

BIC: WUPSDE33XXX

Stichwort: "Hochwasser" Ende der weiteren Informationen

Sachspenden

Es gibt auch viele Organisationen, die Kleidung, Haushaltsgegenstände, Hygieneartikel und Spielzeug annehmen.

Handwerk & vor Ort

Auch Landwirte, Bauunternehmer und Betriebe sind gefragt. Am Samstag, 17.07.2021 gegen 04:00 Uhr morgen trifft sich ein Konvoi in Wiesbaden. Gebraucht werden: Traktoren, LKWs, Radlader, Bagger, Teleskoplader und Güllefässer. Für nähere Informationen nehmt bitte Kontakt mit Rene Pisarz vom Haflingerhof in Büdingen auf:

Telefon: 0160 90 30 1670

Hessische Handwerksbetriebe, die Schutt wegräumen, Wände austrocknen oder anderen Betrieben Unterschlupf oder Maschinen bieten können, sollen sich bei der Handwerkskammer Koblenz melden.