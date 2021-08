1/6

Ein Hilferuf aus dem Flutkatastrophengebiet hat uns erreicht: Landwirt Matthias holt das Stroh frisch vom Feld in Klingenberg, das an die Bauern gespendet wird, die im Hochwassergebiet ihre Tiere nicht mehr füttern können. Insgesamt wurden fast 2.000 Ballen in Hessen gespendet!