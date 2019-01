Im November wurde der zehnjährige Menschenaffe Bili vom Frankfurter Zoo nach Wuppertal umgesiedelt. In seinem neuen Zuhause wird das Bonobo-Männchen von den anderen Affen allerdings nicht akzeptiert und sogar attackiert: Ein Teil seines Ohres wurde ihm abgebissen. Es gibt aber Hoffnung, dass sich Bili doch noch in die Gruppe integrieren kann.

Es ist kein schöner Anblick: Das Bonobo-Männchen Bili blickt traurig in die Kamera, das Ohr und die Finger sind blutig gebissen. Seit Bili im November in den Grünen Zoo Wuppertal umgesiedelt wurde, kann er sich nicht so richtig in die Gruppe integrieren und wird von den anderen Bonobos attackiert. "Für unsere Mitarbeiter ist das auch schlimm anzusehen, aber es ist etwas ganz Normales. Unter Bonobos kann es ziemlich rau zugehen", erklärt uns Andreas Haeser-Kalthoff, Sprecher des Grünen Zoos Wuppertal.

"Das ist eine harte Phase, durch die Bili jetzt durch muss"

2009 kam der damals vier Monate alte Bonobo-Junge Bili in den Frankfurter Zoo. Seine Mutter hatte ihn verstoßen. Bild © picture-alliance/dpa

Im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms kam Bili Ende letzten Jahres nach Wuppertal, um sich dort fortzupflanzen. Eine Bonobogemeinschaft sei ein komplexes Sozialsystem. Eine Zusammenführung wie bei Bili brauche immer Zeit, erklärt Haeser-Kalthoff. Dass das länger als sechs Wochen dauert, sei dabei ganz normal. Normalerweise werden Männchen mit ihren Müttern in andere Gruppe umgesiedelt, um ihre Position zu stärken. Bei Bili war das aber nicht möglich, er wurde von seiner Mutter verstoßen.

Konfliktpotenzial wird minimiert

Bili in einen anderen Zoo umzuziehen, würde Bilis Situation nicht verbessern. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wäre er hier den gleichen Aggressionen ausgesetzt. Der Grüne Zoo Wuppertal versucht jetzt, das Konfliktpotenzial zwischen den Bonobos zu minimieren: Es werden Rückzugsorte geschaffen und es wird darauf geachtet, das Futter gleichmäßig zu verteilen, damit kein Futterneid entsteht. Außerdem wird die Situation von einem Tierarzt überwacht. Bili bleibt vorerst bei den anderen Bonobos: "Wir hatten Angst, dass eine Sonderbehandlung von Bili bei einer erneuten Zusammenführung zu noch mehr Aggressionen unter den Bonobos führt", so der Sprecher des Zoos Wuppertal. Im Notfall werde Bili aber separiert.

Dennoch ist man im Grünen Zoo Wuppertal optimistisch: Langsam würden sich positive Entwicklungen abzeichnen. Haeser-Kalthoff ist zuversichtlich, dass Bili noch in die Gruppe integriert werden kann.

Sendung: hr3, "hr3 am Vorabend", 24.01.2019, 17:30 Uhr