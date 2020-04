Werde ich im Sommer meinen gebuchten Urlaub machen können? Und soll ich die letzte Rate dafür jetzt bezahlen oder lieber nicht? Reiserechtsexperte Kai Motzkus beantwortet in der hr3 Morningshow eure Fragen zum Thema Reise.

Wie kann ich meine Reise am günstigsten stornieren?

Reiserechtsexperte Kai Motzkus: "Wenn ich storniere, muss ich Stornokosten zahlen. Die sind umso höher, je näher das Abreisedatum liegt. Die Kosten für den Flug muss man allerdings komplett tragen. Hier kann man leider nur pokern und darauf hoffen, dass die Fluggesellschafft den Flug annuliert."

Die Fluggesellschaft beruft sich auf höhere Gewalt und erstattet die Flugkosten nicht, sondern stellt nur einen Gutschein aus. Ist das rechtens?

Kai Motzkus: "Diese Antwort ist rechtlich nicht haltbar. Diese Gutscheinlösung, die die Bundesregierung (Anmerk. d. Redaktion: auch für Reiseveranstalter) angedacht hat, ist im Augenblick noch nicht rechtskräftig oder gültig durchgesetzt. Das heißt, ich habe immer noch einen Anspruch, dass ich den Reise- und Flugpreis zurückerhalte. Dass hier höhere Gewalt oder die Pandemie im Spiel ist, das spielt hier keine Rolle. Stellt der Anbieter sich weiterhin stur, sollte man zum Anwalt gehen. Im Notfall bleibt einem nichts anderes übrig, als Klage zu erheben oder einen Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids zu stellen als Ultima Ratio."

Falls ich einen solchen Gutschein aber annehme – worauf muss ich achten?

Kai Motzkus: "Es gibt Reiseveranstalter, die Gutscheine teilweise auf ein halbes Jahr beschränken. Wir wissen doch aber heute noch nicht, was in einem halben Jahr ist. Da muss der Reiseveranstalter eine großzügige Regelung finden, dass man auch bis ins nächste Jahr oder vielleicht 2021 seine Reise noch umbuchen kann."

Warum bleibe ich auf dem Bahnticket zum Flughafen oder Kreuzfahrtschiff sitzen?

Kai Motzkus: "In der Tat ist es so, wenn die Bahn fahren kann – also ihre Leistung erbringen kann, werdet ihr den Preis für die Bahntickets auch bezahlen müssen, weil ihr mit der Bahn an euren Zielort fahren könntet. Hier werdet ihr wahrscheinlich auf euren Kosten sitzen bleiben, es sei denn, die Bahn würde eine kulante Lösung beschließen."

Anmerkung der Redaktion: Wenn ihr Anfahrt und Reise wie bei einer Pauschalreise zusammen gebucht habt, könnt ihr auch das Bahnticket erstattet bekommen.

Soll ich eine noch ausstehende Rate für eine Reise zahlen?

Kai Motzkus: "Im Prinzip ist es so, dass der Restbetrag gezahlt werden müsste, weil der Reiseveranstalter einen Anspruch darauf hat. Jetzt wissen wir aber nicht, wie es im Sommer aussieht mit dem Verreisen. Um zu vermeiden, dass man in einen Rechtsstreit mit dem Reiseveranstalter gerät, weil er einem das Geld später nicht zurückzahlen möchte, empfehle ich, es zurückzuhalten und vom Leistungsverweigerungsrecht Gebrauch zu machen. Da reicht eine E-Mail an den Reiseveranstalter: 'Aufgrund der aktuellen Situation ist es wahrscheinlich, dass wir im Sommer nicht verreisen können und Sie die Reise nicht veranstalten können, deshalb berufe ich mich auf mein Leistungsverweigerungsrecht und halte das Geld zurück.'"

Das Reisebüro hat eine Mahnung geschickt für eine gebuchte, aber noch nicht komplett gezahlte Reise. Darin steht, dass die Reise storniert wird, falls die Zahlung nicht erfolgt, die Anzahlung aber einbehalten wird. Geht das?

Kai Motzkus: "Natürlich hat der Reiseveranstalter erstmal einen Anspruch auf Zahlung. Die Problematik ist diejenige, dass die Reiseveranstalter, wenn gezahlt wurde, in vielen Fällen nicht willig sind, das Geld zurückzuzahlen. Deshalb rate ich an, wenn Zahlungen fällig sind, ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen, weil der Reiseveranstalter im Zweifel seine Leistung gar nicht erbringen kann, das steht heute in vielen Fällen schon fest. Das als Stornoerklärung auszulegn durch den Kunden, das erachte ich so als rechtlich nicht haltbar."

Was ist mit Kosten, die mir zusätzlich zur Reise entstehen, etwa für die Reiserücktrittsversicherung oder das Visum, bekomme ich dieses Geld auch zurück?

Kai Motzkus: "Diese Kosten kriege ich nicht zurück. Schadensersatz bekomme ich vom Reiseveranstalter nämlich nur dann erstattet, wenn dieser den Rücktritt verschuldet hat, und das ist in diesem Fall nicht gegeben."

Der Vermieter des Ferienhauses geht nicht auf die Bitte um Rückerstattung der Anzahlung ein. Und jetzt?

Kai Motzkus: "Es gilt im Moment, dass zu touristischen Zwecken nicht vermietet werden darf. Das heißt, der Vermieter kann Ihnen die Mietsache gar nicht zur Verfügung stellen. Sie können den Mietvertrag kündigen und den Mietpreis zurückverlangen. Was ich bisher noch nicht gezahlt habe, würde ich jetzt auch nicht bezahlen."

Der Veranstalter meiner Pauschalreise erstattet mir nur einen Teilbetrag. Bekomme ich den Rest von meiner Reiserücktrittsversicherung?

Kai Motzkus: "Ich habe Anspruch auf den gesamten Reisepreis vom Veranstalter. Die Reiserücktrittsversicherung tritt immer nur dann ein, wenn ein Grund bei mir selbst vorliegt. Ich bin als Reisender zum Beispiel erkrankt und kann die Reise nicht antreten. Wenn der Reiseveranstalter zurücktritt, dann habe ich einen Anspruch nur gegen ihn."

Jetzt habe ich ein besonderes Schnäppchen gemacht. Kann ich den Reiseveranstalter nicht bitten, die Reise zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen?

Kai Motzkus: "Die Reise kann so wie gebucht nicht stattfinden. Deshalb kann der Veranstalter zurücktreten und ich habe dann auch keinen Anspruch darauf, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet."

Ich möchte im Juni mit dem Wohnmobil an die Adria, geht das?

Kai Motzkus: "Also im Augenblick nein! Ich darf nicht reisen zu touristischen Zwecken. Wahrscheinlich wird das im Juni/Juli noch genauso sein. Die Reisewarnung wird ja verlängert, das hat der Bundesaußenminister ja extra betont und ich muss davon ausgehen, dass das für nächsten zwei bis drei Monate noch gelten wird."

Sendung: hr3, "Die hr3 Morningshow", 28.04.2020, 05:00 Uhr