Kann man schon über die aktuelle Situation lachen? Ja, sagen sich viele Musiker auf YouTube und texten passende Liedzeilen passend zum Coronavirus. Wir versprechen: Der eine oder andere Song ist definitiv ein Ohrwurm!

Der Washing Hand Song

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Ein bisschen Spaß darf sein - trotz Corona! [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Dieses Musik-Video aus Vietnam wurde zum Internet-Hit. Der Song wurde von der vietnamesischen Regierung gemeinsam mit einigen nationalen Künstlern erstellt, um die vietnamesische Bevölkerung über das Virus aufzuklären. In knapp 3 Minuten wird erklärt, wie man sich vor dem Coronavirus schützen kann. Im Refrain heißt es unter anderem: "Wasch' Dir Deine Hände, reib' sie gleichmäßig. Fass' Dir nicht in die Augen, in die Nase oder in den Mund. Und beschränke Deine Besuche von überfüllten Orten." Über 28 Millionen Klicks gab es bisher auf YouTube dafür, sogar ein Tanz ist entstanden.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Do the Corona Dance

Apropos Tanz: Auch der deutsche YouTube-Star Freshtorge hat es sich nicht nehmen lassen und einen Corona-Tanz entwickelt. Knapp 2 Millionen Mal wurde das Video geklickt, in dem er – verkleidet als Virus – erklärt, dass man in den Ellenbogen niesen und seine Hände waschen soll.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Corona Rhapsody

Es gibt nur wenige Menschen, die bei "Bohemian Rhapsody" von Queen nicht an irgendeiner Stelle einstimmen (Galileo!). Clever also, dass sich Musiker Adam Grimes für seinen Corona-Song diese Melodie ausleiht. Der Liedtext von Dana Jay Bein ist auch ziemlich eingängig: "Is this a fever, is this just allergies? Caught in a lockdown, no escape from the family..."

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Der Corona-Song von WUMMS

Das Fußball-Satire-Format "WUMMS", produziert von NDR und Radio Bremen für funk, hat schon den einen oder anderen Ohrwurm geliefert. Und weil das Fuballfan-Herz dieser Tage besonders leidet, haben auch sie einen Corona-Song produziert. Der dürfte eine wahre Hymne für viele sein: "Ich will wieder Fußball und kein Scheiß-Corona!"

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Hello from the Inside

Diese Zeile kennen wir alle: "Hello, it's me." So beginnt einer von Adeles größten Hits. Musiker Chris Mann hat sich daran bedient und eine Corona-adäquate Version draus gemacht. In einem dramatischen Musik-Video singt er, was die Selbstisolation mit ihm macht. Wer nicht so auf Balladen steht: Chris Mann hat auch aus Madonnas "Vogue" und – natürlich – "My Sharona" von den Ramones einen Corona-Song gemacht.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Darf natürlich auch nicht fehlen: eine hessische Version!

"Erbarmen" – was fällt euch dazu ein? Natürlich gibt es darauf nur eine richtige Antwort: "Zu spät, die Hesse komme!" In Corona-Krisenzeiten kann man das auch mal umdichten, haben sich unsere hr-Kollegen von "schönblöd" gedacht und kurzerhand sogar noch das passende Musikvideo dazu gedreht.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Sendung: hr3, "hr3 am Vormittag", 02.04.2020, 10:00 Uhr